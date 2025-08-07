Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
abbonatiLeggi il giornale

Naviga le sezioni

Segui le Dirette

Live

I nostri social

FacebookInstagramTwitterTelegram

Continua ad esplorare

ContattaciFaqRSSMappa del SitoLa RedazioneEdizione DigitaleAbbonamentiFaqCookie PolicyPrivacy PolicyCondizioni generaliNote legaliPubblicità
Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
ABBONATI
Live
ABBONATI Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATILeggi il giornale

Roma, Dovbyk è "stonato" nel gioco di Gasperini. I dubbi sulla permanenza dell'ucraino aumentano

Senza Ferguson l'attacco giallorosso è a secco. Ma la cessione di Artem è un problema
Roma, Dovbyk è "stonato" nel gioco di Gasperini. I dubbi sulla permanenza dell'ucraino aumentano© AS Roma via Getty Images
Roale
1 min
Roma

Roma

Tutte le notizie sulla squadra

Due tiri, nemmeno in porta, zero gol e tanti contrasti persi. Per dirla alla Gasperini la prova di Dovbyk contro l’Aston Villa è stata decisamente “stonata e fuori tempo”. Ma anche col Lens l’ucraino era apparso decisamente un pesce fuor d’acqua. Troppo diverso il suo modo di giocare da quello che il tecnico si aspetta da un attaccante. Basti vedere la differenza con Ferguson, e non parliamo solo di gol. L’irlandese fa spesso la spola, apre spazi. In

Abbonati per continuare a leggere

Abbonamento Plus+

Accedi a tutti i contenuti premium

€ 49,90

€ 9,90 il primo anno

 

- oppure -sottoscrivi l'abbonamento pagando con GoogleABBONATI CON

Scopri tutte le offerte