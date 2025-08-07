Gasperini e il simpatico siparietto con un tifoso della Roma: "Se mi dai il tuo k-way..."

In oltre 200 sotto la pioggia per la Roma

L'eclatante sconfitta arrivata contro una squadra decisamente più in palla, non ha smorzato l'entusiasmo dei supporters romanisti, che in oltre 200 hanno approfittato della seduta visibile al pubblico nello splendido centro di Burton Upon Trent. Il meteo a dir poco 'british' non ha scoraggiato i tifosi, che a fine allenamento si sono assiepati per collezionare autografi e selfie. Simpatico lo scambio tra il mister Gasperini e un sostenitore romanista, poco prima che il tecnico imboccase la via degli spogliatoi.