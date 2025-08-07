Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
Gasperini e il simpatico siparietto con un tifoso della Roma: "Se mi dai il tuo k-way..."

Pioggia battente sul ritiro inglese dei giallorossi mentre il tecnico firma autografi a fine allenamento, quando gli arriva una singolare richiesta
Gasperini e il simpatico siparietto con un tifoso della Roma: "Se mi dai il tuo k-way..."
Roma

Roma

Tutte le notizie sulla squadra

Dopo l'allenamento a porte aperte tenutosi nel ritiro di Burton Upon Trent sotto una pioggia battente, simpatico siparietto tra Gasperini ed un tifoso giallorosso, a testimoniare il clima di serenità che si continua a vivere nel ritiro inglese della Roma, nonostante il pesante ko rimediato in amichevole con l'Aston Villa.

 

 

In oltre 200 sotto la pioggia per la Roma

L'eclatante sconfitta arrivata contro una squadra decisamente più in palla, non ha smorzato l'entusiasmo dei supporters romanisti, che in oltre 200 hanno approfittato della seduta visibile al pubblico nello splendido centro di Burton Upon Trent. Il meteo a dir poco 'british' non ha scoraggiato i tifosi, che a fine allenamento si sono assiepati per collezionare autografi e selfie. Simpatico lo scambio tra il mister Gasperini e un sostenitore romanista, poco prima che il tecnico imboccase la via degli spogliatoi.

Un k-way sarebbe stato per sempre

Gasperini, in tenuta da 'calciatore', in pantaloncini e scarpini, fradicio dopo aver guidato la seduta, non si sottrae all'affetto dei suoi nuovi tifosi, firmando autografi a raffica, l'ultimo della fila però gli fa una richiesta particolare: "Mister se me dai sto k-wey manco lo lavo e me lo metto tutto l’anno". Una richiesta ribadita nel momento in cui l'allenatore si avvicina e stringe la mano all'appassionato giallorosso, che ribadisce: "Me lo metto tutta la stagione allo stadio, te prego dammelo mister". Divertito e imbarazzato, Gasperini risponde con un costernato "non posso" ma saluta con un sorriso complice il tifoso che però non resta troppo deluso, in fondo 'ci aveva provato', come si dice a Roma.

 

