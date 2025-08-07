Roma, come sta N'Dicka dopo l'infortunio con il Lens: gli esiti degli esami e i tempi di recupero

Nessuna lesione muscolare: la Roma potrà presto tornare a contare su N'Dicka. Il difensore ivoriano aveva accusato un problema muscolare in occasione dell'amichevole contro il Lens: questa mattina si è sottoposto a una risonanza magnetica per valutare l'entità del fastidio accusato e l'esito è stato confortante.
N'Dicka, nessuna lesione: solo un lieve affaticamento muscolare
Gli esami hanno, infatti, dato esito negativo: si tratta solo di un lieve affaticamento muscolare, probabilmente causato dai carichi di lavoro sostenuti nel corso del ritiro. Lo sta medico giallorosso valuterà le condizioni di N'Dicka nei prossimi giorni, ma il rischio di un infortunio è stato scongiurato. N'Dicka potrebbe tornare a disposizione di Gasperini già nel corso della prossima settimana, seguendo un programma di lavoro personalizzato nei primi giorni. Un'ottima notizia in vista dell'inizio della prossima stagione.