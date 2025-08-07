Il pesante ko in amichevole con l'Aston Villa è già alle spalle per Gasperini , che al centro dei suoi pensieri ha solamente la Roma che sarà, tra preparazione e calciomercato . Dal ritiro inglese di Burton upon Trent , il tecnico giallorosso si concede ai microfoni di Sky, per fare una panoramica su queste prime settimane da allenatore romanista e le prospettive della sua prima stagione nella Capitale. Segui in diretta le parole di Gasperini sul sito del Corriere dello Sport .

Gasperini su Dybala e Soulé: "Possono coesistere"

Tornando sulla rosa a disposizione e parlando dei due calciatori di maggior qualità, Gasperini non ha dubbi: "Dybala e Soulé possono coesistere, perché i giocatori bravi possono sempre giocare insieme. Dybala ha già dimostrato di saper giocare in tante posizioni diverse, mentre Soulé deve ampliare il suo raggio d'azione, che non deve limitarsi alla giocata di rientrare per andare al tiro. Con Ranieri però ha fatto anche il quinto, mostrando una certa duttilità".

Il sogno di Gasperini: "Costruire qua a Roma come ho fatto altrove"

Tornando sulla filosofia societaria, Gasperini spiega: "Quando ho parlato con la società, mi è stato illustrato molto chiaramente il progetto ed è stato questo a darmi grande entusiasmo, perché è quello che ho fatto per tutta la mia carriera. Rivolgersi ad un mercato diverso da quello dei giocatori affermati rappresenta una novità per una piazza come Roma, ma riuscire a costruire qui come ho già fatto altrove sarebbe straordinario".

Il sorriso su Fabio Silva e l'accento sugli attaccanti: "L'attenzione è rivolta a loro"

Solo un sorriso malizioso e una frase di circostanza sul nome di Fabio Silva: "Non so, in questo momento sono concentrato sugli allenamenti della squadra e non ho tempo per altro. Quello che so è che stiamo entrando nella fase cruciale della sessione e che sul mercato ci sono tanti giocatori. Ovviamente, non solo per la Roma, l'attenzione è tutta rivolta agli attaccanti. Questo fa parte del calcio".

Sul mercato, Gasperini chiarisce: "Con me la Roma verso una nuova direzione"

Per quanto riguarda il calciomercato, Gasperini ci tiene a chiarire una cosa: "Intanto và guardato per quello che è realmente stato fin qui. Da Wesley a El Aynaoui, da Ferguson a Ghilardi, sono tutti ragazzi tra i 21 e i 23 anni, ma che hanno già avuto esperienze più o meno importanti. Sono i profili per i quali la società si è rivolta a me, proprio per andare in una nuova direzione, inusuale per una città come Roma, ma è quello che stiamo tentando di fare. Vogliamo costruire una squadra che sia in grado di crescere proprio tramite questo profilo di giocatori. E la stessa intenzione c'è per gli altri rinforzi che dovessero arrivare".

Il bilancio di Gasperini sul ritiro

Il bilancio di Gasperini dopo il primo mese di lavoro in giallorosso è tutto sommato positivo: "Se mi guardo indietro, credo che abbiamo già fatto tante cose insieme e sono fortunato ad aver trovato un gruppo molto coeso e legato, che mi ha dato grande disponibilità. Ma è chiaro che se guardo avanti, le cose da fare sono ancora tantissime. E forse anche di più".

Gasperini garantisce: "Abbiamo imboccato la strada giusta"

Gasperini per iniziare lancia un messaggio ai tifosi giallorossi: "Lavoriamo per dar loro le soddisfazioni che meritano e chiaramente speriamo nel minor tempo possibile. La Roma deve essere una squadra ambiziosa e guardare sempre in alto. Quello che posso chiedere e che mi auguro di ricevere è la credibilità che abbiamo imboccato la strada giusta".

Il programma della Roma

Ultima notte a Burton upon Trent per la Roma, che domattina sosterrà una regolare seduta di allenamento alle 10:30 per poi prepararsi allo spostamento, in pullman, verso Liverpool, dove sabato 9 agosto affronterà l'Everton alle 16.

Roma, svelata l'ultima amichevole

La Roma terminerà con l'amichevole contro l'Everton il suo ritiro inglese, al ritorno in Italia però, ci sarà ancora un test, esattamente sette giorni prima del debutto in campionato con il Bologna: i giallorossi affronteranno i sauditi del Neom. Ecco dove e quando si giocherà e i prezzi dei biglietti.

Gasperini, l'umore resta alto

Severo sul campo e nei giudizi, Gasperini si è comunque immerso nell'atmosfera romanista, che anche in Inghilterra ha portato qualche centinaio di tifosi a sfidare il maltempo per seguire l'allenamento e fare il pieno di selfie e autografi. Per il tecnico giallorosso anche un inatteso siparietto con un supporter. LEGGI QUI

Il bilancio di Gasperini sull'estate giallorossa

Al termine di una lunga giornata, seguita alla sconfitta con l'Aston Villa e che si è conclusa con l'abbraccio dei tifosi dopo l'allenamento pomeridiano a porte aperte, seppure sotto un vero e proprio diluvio, il tecnico della Roma, Gasperini, si concede ai microfoni di Sky per tracciare un bilancio su questa prima parte di estate giallorossa, tra ritiro, mercato e prospettive.

Burton upon Trent, Staffordshire (Gran Bretagna)