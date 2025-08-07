Dal secco "no" di Claudio Ranieri in conferenza stampa, apparso sin da subito una bugia bianca dell'ormai ex allenatore giallorosso e ora Senior Advisor, al sì di Gian Piero Gasperini alla Roma, prima di formalizzare l'accordo con la famiglia Friedkin. Dai retroscena al progetto giovani messo sul piatto dal club capitolino, pronto ad aprire un ciclo con il tecnico di Grugliasco.
Gasperini e quella bugia bianca di Ranieri: "È stato bravissimo così..."
Gasperini, ai microfoni di Sky Sport, ha raccontato cosa c'era dietro quel "no" di Claudio Ranieri in conferenza stampa, a poche settimane dalla fine dello scorso campionato e dell'arrivo dell'ex Atalanta nella Capitale: "Quel no di Ranieri? Dovete chiederlo a Ranieri... Sì, in quel momento era una fase molto importante del campionato. È stato bravissimo così. Devo dire che la mia decisione vera è stata presa a fine campionato, dopo l'ultima partita. Lì ho chiesto all'Atalanta la possibilità di incontrarmi con altre squadre e dopo in tre giorni è successo il tutto".
Gasperini e il progetto giovani: "Una direzione diversa per la Roma, per me stimolo forte"
L'ingaggio di Gasperini spinge la Roma verso una direzione diversa sul campo e sul mercato: "Quando ci siam parlati la prima volta con la proprietà, il progetto era rivolto proprio in questa direzione - ha raccontato il Gasp -. Mi ha dato grande entusiasmo, è una cosa che ho fatto in tutte le squadre in cui sono stato. È una direzione un po' diversa anche la Roma, chiaramente quando ti rivolgi a un altro tipo di mercato, vai verso giocatori importanti e che hanno un'altra età e un immediato miglioramento. In prospettiva, però, può essere un po' meno efficace. Proprio per questo può essere una novità a Roma e qualcosina di diverso. Questo è stato lo stimolo forte, è stata la molla per dire che l'avevo fatto in tante parti e farlo qui potrebbe essere qualcosa di importante".