Gasperini e quella bugia bianca di Ranieri: "È stato bravissimo così..."

Gasperini, ai microfoni di Sky Sport, ha raccontato cosa c'era dietro quel "no" di Claudio Ranieri in conferenza stampa, a poche settimane dalla fine dello scorso campionato e dell'arrivo dell'ex Atalanta nella Capitale: "Quel no di Ranieri? Dovete chiederlo a Ranieri... Sì, in quel momento era una fase molto importante del campionato. È stato bravissimo così. Devo dire che la mia decisione vera è stata presa a fine campionato, dopo l'ultima partita. Lì ho chiesto all'Atalanta la possibilità di incontrarmi con altre squadre e dopo in tre giorni è successo il tutto".

Gasperini e il progetto giovani: "Una direzione diversa per la Roma, per me stimolo forte"

L'ingaggio di Gasperini spinge la Roma verso una direzione diversa sul campo e sul mercato: "Quando ci siam parlati la prima volta con la proprietà, il progetto era rivolto proprio in questa direzione - ha raccontato il Gasp -. Mi ha dato grande entusiasmo, è una cosa che ho fatto in tutte le squadre in cui sono stato. È una direzione un po' diversa anche la Roma, chiaramente quando ti rivolgi a un altro tipo di mercato, vai verso giocatori importanti e che hanno un'altra età e un immediato miglioramento. In prospettiva, però, può essere un po' meno efficace. Proprio per questo può essere una novità a Roma e qualcosina di diverso. Questo è stato lo stimolo forte, è stata la molla per dire che l'avevo fatto in tante parti e farlo qui potrebbe essere qualcosa di importante".