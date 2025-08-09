Everton e Roma: l’analisi di conti e strategie tra distanze e analogie

INVIATO A LIVERPOOL - Ridurre le perdite, far lievitare i ricavi, dare una sforbiciata al debito e patrimonializzare il club tramite nuove infrastrutture. Chissà come si dice in inglese che "tutto il mondo è paese", di sicuro i Friedkin stanno cercando di replicare il modello Roma anche in Premier League, dove i costi saranno pure più alti rispetto all'Italia ma le risorse economiche in arrivo dalle tv, dagli sponsor e dal merchandising sono nettamente maggiori. Da cinque anni Friedkin è il patron della Roma, da dicembre del 2024 possiede anche l'Everton e, prima ancora, aveva acquistato il Cannes (estate 2023), facendo confluire di recente queste tre attività imprenditoriali nella Pursuit Sports, una holding guidata dall'americano Dave Beeston che punta, prossimamente, a espandere i propri orizzonti pure ad altri mercati, su tutti quello statunitense.
Everton, lo stadio sul molo
Chissà se Dan e suo figlio Ryan oggi raggiungeranno Liverpool con il loro aereo privato, magari entrando in scena come Tom Cruise in Top Gun, o se troveranno un modo più riservato per presenziare all'amichevole tra le due società di riferimento del gruppo. In qualsiasi caso, sarà un'occasione ghiotta per inaugurare il nuovo "Hill Dickinson", impianto da 55 mila posti situato direttamente sul molo di Bramley-Moore Dock, con vista sul fiume Mersey, costato più di 800 milioni di sterline. I texani in questo caso hanno portato a termine un'opera già avviata, completando una struttura avveniristica che diventerà un punto di riferimento per i cittadini tra negozi, ristoranti, attrazioni di vario genere e uffici. Goodison Park resterà per sempre nel cuore dei Toffees, ma a differenza di tanti altri templi del football non verrà demolito; così ogni fan potrà mantenere le sane vecchie abitudini: una pinta in uno dei pub di Walton Road, un fish and chips al Blue Dragon, una passeggiata lungo Neston Street, un'occhiataccia ad Anfield, il luogo sacro dei rivali cittadini del Liverpool, e poi via verso la nuova casa dell'Everton, adiacente alla vecchia dove resterà a giocare la squadra femminile.
I conti di Everton e Roma
A partire dalle ore 16.00, le 15.00 inglesi, i proprietari della Roma potranno dunque toccare con mano uno dei loro sogni imprenditoriali che, in un'Italia impantanata nella burocrazia, non riescono ancora a realizzare. In attesa del progetto definitivo e della conferenza dei servizi, Dan e Ryan si immergeranno nell'entusiasmo dei supporter britannici, immaginando che genere di festa potrebbe attenderli a Roma quando Pietralata sarà realtà. Nel frattempo, a Liverpool si sono dati da fare: hanno portato i ricavi dell'Everton a 281 milioni (erano 253 nel 2023), riducendo le perdite a 63,6 milioni e facendo calare i costi a 323 rispetto ai 350 dell'esercizio precedente. Tutte le strade della sostenibilità portano in realtà a Roma, dove oltre ad abbattere il monte ingaggi è stato chiuso l'ultimo bilancio con un rosso di 81,4 milioni, in miglioramento di circa 20 milioni rispetto all’esercizio precedente, che era in perdita per 102,7. Il fatturato del club di Trigoria è salito nel frattempo a 301,7 milioni contro i 277 del 30 giugno 2023. Quando Dan e Ryan cinque anni fa parlavano della Roma come di un "gigante addormentato", si riferivano anche alle potenzialità inespresse fuori dal campo: nella stagione che segnerà il record dei 100 sold out all'Olimpico, i ricavi da gara si manterranno probabilmente attorno ai 55-56 milioni. Con uno stadio di proprietà potrebbero raddoppiare, se non triplicare. L'Arsenal, per citare un esempio inglese, ne incassa 155,4 l'anno.
INVIATO A LIVERPOOL - Ridurre le perdite, far lievitare i ricavi, dare una sforbiciata al debito e patrimonializzare il club tramite nuove infrastrutture. Chissà come si dice in inglese che "tutto il mondo è paese", di sicuro i Friedkin stanno cercando di replicare il modello Roma anche in Premier League, dove i costi saranno pure più alti rispetto all'Italia ma le risorse economiche in arrivo dalle tv, dagli sponsor e dal merchandising sono nettamente maggiori. Da cinque anni Friedkin è il patron della Roma, da dicembre del 2024 possiede anche l'Everton e, prima ancora, aveva acquistato il Cannes (estate 2023), facendo confluire di recente queste tre attività imprenditoriali nella Pursuit Sports, una holding guidata dall'americano Dave Beeston che punta, prossimamente, a espandere i propri orizzonti pure ad altri mercati, su tutti quello statunitense.
Everton, lo stadio sul molo
Chissà se Dan e suo figlio Ryan oggi raggiungeranno Liverpool con il loro aereo privato, magari entrando in scena come Tom Cruise in Top Gun, o se troveranno un modo più riservato per presenziare all'amichevole tra le due società di riferimento del gruppo. In qualsiasi caso, sarà un'occasione ghiotta per inaugurare il nuovo "Hill Dickinson", impianto da 55 mila posti situato direttamente sul molo di Bramley-Moore Dock, con vista sul fiume Mersey, costato più di 800 milioni di sterline. I texani in questo caso hanno portato a termine un'opera già avviata, completando una struttura avveniristica che diventerà un punto di riferimento per i cittadini tra negozi, ristoranti, attrazioni di vario genere e uffici. Goodison Park resterà per sempre nel cuore dei Toffees, ma a differenza di tanti altri templi del football non verrà demolito; così ogni fan potrà mantenere le sane vecchie abitudini: una pinta in uno dei pub di Walton Road, un fish and chips al Blue Dragon, una passeggiata lungo Neston Street, un'occhiataccia ad Anfield, il luogo sacro dei rivali cittadini del Liverpool, e poi via verso la nuova casa dell'Everton, adiacente alla vecchia dove resterà a giocare la squadra femminile.