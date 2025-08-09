Mourinho: "Un piacere immenso allenare la Roma, è stato qualcosa di speciale"

ROMA - José Mourinho è ora l'idolo dei tifosi turchi del Fenerbahce , che guida per la seconda stagione di fila (e con cui ha di recente perso l'andata del preliminare di Champions League contro il Feyenoord ), ma nel cuore dello 'Special One' sono ancora vivi i ricordi della sua esaltante avventura da tecnico della Roma , da lui allenata tra il 2021 e il 2024.

Mourinho ricorda con emozione la Roma

"Allenare la Roma mi ha dato un immenso piacere - ha detto Mourinho in un'intervista a 'Futebol Total' di 'Canal 11' -. Non voglio arrivare a dire che abbiamo fatto delle omelette senza uova, sarebbe una mancanza di rispetto, ma vincere la Conference e arrivare infinale di Europa League in due anni con tutti i problemi che c'erano, dal Fairplay finanziario alla difficoltà nel prendere giocatori, è stata una delle cose più belle. Sono riuscito a unire un club che non era unito, sono riuscito a riavvicinare i tifosi che erano fuggiti, ridando un'immagine alla Roma e collezionando sold out a ripetizione. Roma era deserta quando abbiamo giocato le due finali - ha chiosato il 62enne allenatore portoghese, che qualche giorno fa ha vinto in amichevole il 'derby' contro la Lazio di Sarri -. È stata un'esperienza speciale per me".