Dybala e Ranieri ad Anfield: la Roma ricorda Diogo Jota

La Joya e il senior advisor giallorosso, insieme al ds Massara, hanno reso omaggio al calciatore portoghese, scomparso in un tragico incidente
Giorgio Marota (inviato a LIverpool)
1 min
Roma

Roma

Tutte le notizie sulla squadra
LIVERPOOL - Commozione, ricordo, silenzio, preghiera. Questa mattina Paulo Dybala, Claudio Ranieri e Frederic Massara si sono recati al memoriale di Diogo Jota, ad Anfield, per omaggiare il campione portoghese scomparso il 3 luglio in un tragico incidente stradale insieme a suo fratello André Silva. Di fronte al leggendario stadio che Jota ha imparato a chiamare casa, la delegazione giallorossa si è raccolta in un momento intenso di riflessione e preghiera, circondati dal rispetto di tifosi e curiosi. Subito dopo, calciatore, senior advisor e ds sono tornati nell’albergo di Liverpool che ospita la Roma in vista del match di oggi pomeriggio (ore 16 italiane) contro l’Everton, durante il quale sarà inaugurato il nuovo stadio dei Toffees.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

