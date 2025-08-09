Roma, i migliori e i peggiori della sfida contro l'Everton: Soulé brilla, Dovbyk vaga senza meta

La Roma ha ritrovato il sorriso all’ultima amichevole inglese della tournée, dopo i 4 gol subiti contro l’Aston Villa mercoledì. All’Hill Dickinson Stadium è bastato un lampo di classe del solito Soulé per battere l’Everton, anche si sono visti importanti progressi da tutta la formazione giallorossa. Ecco i migliori e i peggiori del match di Liverpool.

I migliori della Roma

Soulé 7,5

Fantasia, classe e imprevedibilità, per Gasperini è già insostituibile. Se a sinistra è evidente la mancanza di un’ala offensiva in grado di saltare l’uomo e sprintare, a destra Matias continua a essere determinante, creando pericoli a ripetizione grazie alle sue sterzate sul mancino. Il gol che ha deciso la partita è un marchio già registrato, però sempre efficace: dribbling, sterzata e palla all’angolino.

El Aynaoui 7

Pressa, rincorre gli avversari, calcia da fuori e guida il pressing. Il marocchino progredisce tatticamente di giorno in giorno, di partita in partita, diremmo quasi di allenamento in allenamento. Gasperini gli ha chiesto di giocare con la testa alta e lui ha preso finalmente coraggio. Da trequartista, forse per la vicinanza alla porta, si è sentito ancora di più a proprio agio come ai tempi di Lens. In un paio di circostanze ha sfiorato il gol.

Ghilardi 7

Un marcatore arcigno, e questo si sapeva. Alla prima da titolare, però, l’ex Verona è andato oltre le più rosee aspettative dimostrandosi pure un velocista in campo aperto nel recupero della palla. Tra quattordici giorni comincia il campionato ed è già un serio candidato alla titolarità al fianco di Mancini e N’Dicka.