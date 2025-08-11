Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
Roma, Gasperini e la stagione della consacrazione di Soulè. Aspettando Dybala

Nelle prime amichevoli, l’ex Juve e Frosinone si è imposto come leader tecnico. Paulo spesso a riposo e concentrato sul recupero
Roma, Gasperini e la stagione della consacrazione di Soulè. Aspettando Dybala
Da Dybala a Soulè, quasi un passaggio di consegne. L’ex giocatore di Juventus e Frosinone ha brillato nelle prime amichevoli, diventando il volto principale della nuova Roma di Gian Piero Gasperini e un punto di riferimento per i compagni. Non solo i gol, come quelli contro Lens ed Everton, ma soprattutto tante giocate importanti per un talento che, a 22 anni, è pronto ad esplodere caricandosi sulle spalle il peso dell’attacco giallorosso. Primi segn

