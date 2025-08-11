Krstovic, grigliata a casa di Vucinic: i tifosi della Roma impazziscono sui social

ROMA - I tifosi della Roma sognano un nuovo colpo in attacco . Uno degli obiettivi per il reparto offensivo è Nikola Krstovic , attaccante del Lecce , e Gian Piero Gasperini - che ha esplicitamente chiesto una punta - potrebbe contare su uno sponsor d'eccezione . L' attaccante classe 2000 ha infatti trascorso alcune ore di relax in piacevole compagnia a tinte giallorosse, non solo quelle salentine ma, soprattutto, quelle della Roma ...

Vucinic e Krstovic insieme, i tifosi della Roma sognano

Nella serata di ieri, domenica 10 agosto, Nikola Krstovic ha cenato con l'ex attaccante della Roma Mirko Vucinic (in giallorosso dal 2006 al 2011, ndr) davanti a un barbecue. Il bomber classe 2000 ha infatti immortalato con due storie social le ore passate a grigliare con Mirko che, proprio nell'estate del 2006 con la retrocessione del Lecce in Serie B, salutò il Salento per trasferirsi nella Capitale. Chissà che il 25enne nativo di Golubovci, tra un piatto di carne e l'altro, non abbia chiesto a Vucinic consigli su Roma e sulla Roma. Nel frattempo, i tifosi giallorossi impazziscono sui social e sognano a occhi aperti: Nikola potrebbe infatti ripercorrere le orme di Mirko nell'immediato futuro.