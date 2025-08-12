Roma, il futuro di Pellegrini resta un rebus: cosa può succedere

ROMA - Chissà se sotto quel cielo stellato, fotografato e postato su Instagram nella notte del proprio onomastico, oltre le nubi e la foschia, Pellegrini abbia intravisto uno spiraglio di futuro. Lorenzo negli ultimi anni è stato il simbolo di una squadra che ambiva alla grandezza, il primo capitano ad alzare un trofeo - la Conference - 14 anni dopo la Coppa Italia sollevata nel 2008 da Francesco Totti. Per la Roma ha vinto, per la Roma ha pianto, con la Roma ha sofferto (giocando anche in condizioni precarie) e grazie a essa ha portato la propria carriera in una dimensione superiore, trovando con continuità la Nazionale. E se tutto questo stesse per finire?
Contratto in scadenza, ma rinnovo in stand by
A giugno l'accordo tra la Roma e Pellegrini scadrà e la società non gli ha ancora proposto di rinnovarlo. Quanti grandi amori finiscono nel silenzio delle incomprensioni. Chi tifa per la permanenza di Lorenzo, in realtà, avrebbe un precedente storico al quale aggrapparsi: nel 2021 la trattativa con Tiago Pinto si risolse in extremis, anche grazie alla spinta positiva di Mourinho, con un prolungamento fino al 2026 a 6 milioni netti a stagione. La Roma non volle perdere un simbolo di appartenenza nel solco della lunga tradizione dei capitani romani e romanisti. Oggi a Trigoria tira però un’aria diversa.
Tra recupero e calciomercato
Lorenzo si è fatto operare al tendine il 16 maggio in Finlandia, poi a luglio è tornato sotto i ferri per un intervento di settoplastica - programmato da tempo - per sistemare una frattura al setto nasale. Nel frattempo ha svolto la normale fisioterapia a secco e in acqua, prendendosi del tempo tra un'operazione e l'altra non potendo sottoporsi a due anestesie in neppure un mese. Tornerà tra un paio di settimane al massimo, dopo aver sgobbato tra doppie sedute e lavoro atletico per mettersi al pari dei compagni. La tempistica ha comunque installato in molti il seme del dubbio: non poteva anticipare la seconda operazione per essere pronto al primo giorno di raduno? Il calciatore ha seguito le indicazioni dei medici, che gli sconsigliavano due interventi ravvicinati. In qualsiasi caso, la Roma è dovuta ripartire senza di lui, che nel frattempo ha perso la fascia o quanto meno il diritto di indossarla a prescindere visto che El Shaarawy e Cristante gli sono passati davanti, anche se di poco, con 320 e 318 presenze contro le sue 316. Gasperini ha sempre utilizzato questo criterio. Eppure la questione in città è particolarmente sentita, viste le esperienze di Totti e De Rossi, ma anche di Florenzi, al quale probabilmente quel simbolo è pesato di più fino a condizionarne in parte il rendimento.
La verità è che finché il tecnico non avrà a disposizione il talento di Cinecittà, non saprà quanto e dove potrà essergli davvero utile. Questa Roma non prevede infatti l'utilizzo di mezzali e nella zona offensiva sta cercando dribbling, esplosività e fisicità. Lorenzo dovrebbe adattarsi a fare il mediano, oppure contendere il posto a Soulé, a Dybala e alla nuova ala offensiva che Massara sta cercando. Senza dimenticare El Shaarawy e Baldanzi. I fari del mercato si sono dunque accesi su Pellegrini, che a 29 anni non lascerebbe mai Roma. Solo le sirene della Premier, con in testa il West Ham che ha già bussato alla sua porta, alla lunga potrebbero però tentarlo. Ma a una condizione: se avesse la certezza di non essere più utile alla squadra del suo cuore.
©riproduzione riservata
ROMA - Chissà se sotto quel cielo stellato, fotografato e postato su Instagram nella notte del proprio onomastico, oltre le nubi e la foschia, Pellegrini abbia intravisto uno spiraglio di futuro. Lorenzo negli ultimi anni è stato il simbolo di una squadra che ambiva alla grandezza, il primo capitano ad alzare un trofeo - la Conference - 14 anni dopo la Coppa Italia sollevata nel 2008 da Francesco Totti. Per la Roma ha vinto, per la Roma ha pianto, con la Roma ha sofferto (giocando anche in condizioni precarie) e grazie a essa ha portato la propria carriera in una dimensione superiore, trovando con continuità la Nazionale. E se tutto questo stesse per finire?
Contratto in scadenza, ma rinnovo in stand by
A giugno l'accordo tra la Roma e Pellegrini scadrà e la società non gli ha ancora proposto di rinnovarlo. Quanti grandi amori finiscono nel silenzio delle incomprensioni. Chi tifa per la permanenza di Lorenzo, in realtà, avrebbe un precedente storico al quale aggrapparsi: nel 2021 la trattativa con Tiago Pinto si risolse in extremis, anche grazie alla spinta positiva di Mourinho, con un prolungamento fino al 2026 a 6 milioni netti a stagione. La Roma non volle perdere un simbolo di appartenenza nel solco della lunga tradizione dei capitani romani e romanisti. Oggi a Trigoria tira però un’aria diversa.