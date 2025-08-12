Roma, il futuro di Pellegrini resta un rebus: cosa può succedere

Tra recupero e calciomercato

Lorenzo si è fatto operare al tendine il 16 maggio in Finlandia, poi a luglio è tornato sotto i ferri per un intervento di settoplastica - programmato da tempo - per sistemare una frattura al setto nasale. Nel frattempo ha svolto la normale fisioterapia a secco e in acqua, prendendosi del tempo tra un'operazione e l'altra non potendo sottoporsi a due anestesie in neppure un mese. Tornerà tra un paio di settimane al massimo, dopo aver sgobbato tra doppie sedute e lavoro atletico per mettersi al pari dei compagni. La tempistica ha comunque installato in molti il seme del dubbio: non poteva anticipare la seconda operazione per essere pronto al primo giorno di raduno? Il calciatore ha seguito le indicazioni dei medici, che gli sconsigliavano due interventi ravvicinati. In qualsiasi caso, la Roma è dovuta ripartire senza di lui, che nel frattempo ha perso la fascia o quanto meno il diritto di indossarla a prescindere visto che El Shaarawy e Cristante gli sono passati davanti, anche se di poco, con 320 e 318 presenze contro le sue 316. Gasperini ha sempre utilizzato questo criterio. Eppure la questione in città è particolarmente sentita, viste le esperienze di Totti e De Rossi, ma anche di Florenzi, al quale probabilmente quel simbolo è pesato di più fino a condizionarne in parte il rendimento.