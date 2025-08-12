Stadio della Roma, nell'area di Pietralata "vegetazione infestante con scarso valore naturalistico"

ROMA - Le aree verdi all'interno dell'area di Pietralata, dove dovrebbe nascere il nuovo Stadio della Roma, sono composte da "vegetazione infestante con scarso valore naturalistico": è il quadro che emerge dalla relazione agronomica sulle aree boscate della zona, redatta dal presidente nazionale dell'Ordine degli Agronomi e Forestali Mauro Uniformi. Il dipartimento Tutela Ambientale di Roma Capitale ha acquisito la relazione agronomica: lo fa sapere il presidente del IV Municipio, Massimiliano Umberti.
Stadio della Roma, Umberti: "Spazio più verde e sostenibile"
"Finisce un'altra pantomima", sottolinea Umberti. "L'analisi certifica che si tratta di vegetazione infestante, proveniente da ex coltivi e frutteti abbandonati, con scarso valore naturalistico e collocati in un contesto già urbanizzato e degradato". La relazione agronomica conferma che "quelle aree potranno essere trasformate e compensate con nuovi impianti arborei di qualità ambientale superiore, per uno spazio verde più coerente e sostenibile con il contesto. Basta strumentalizzazioni: i fatti, quando arrivano, parlano chiaro. Si va avanti".
Stadio della Roma, i dettagli dell'area nel quartiere di Pietralata
Il dipartimento di Tutela Ambientale di Roma Capitale rende inoltre noto che sono stati individuati 7mila mq di aree formalmente definibili come boscate su 4 particelle di proprietà comunale, in larga parte riconducibili ad aree destinate urbanisticamente a verde urbano. Le aree, si legge a conclusione della relazione che acquisisce anche quanto rappresentato dalla Regione Lazio durante l'istruttoria di Uniformi, potranno essere trasformate e compensate "mediante la realizzazione di un imboschimento almeno della stessa superficie in area definita" con qualità vegetazionali ed ecologiche maggiormente coerenti con il contesto ambientale.
ROMA - Le aree verdi all'interno dell'area di Pietralata, dove dovrebbe nascere il nuovo Stadio della Roma, sono composte da "vegetazione infestante con scarso valore naturalistico": è il quadro che emerge dalla relazione agronomica sulle aree boscate della zona, redatta dal presidente nazionale dell'Ordine degli Agronomi e Forestali Mauro Uniformi. Il dipartimento Tutela Ambientale di Roma Capitale ha acquisito la relazione agronomica: lo fa sapere il presidente del IV Municipio, Massimiliano Umberti.
Stadio della Roma, Umberti: "Spazio più verde e sostenibile"
"Finisce un'altra pantomima", sottolinea Umberti. "L'analisi certifica che si tratta di vegetazione infestante, proveniente da ex coltivi e frutteti abbandonati, con scarso valore naturalistico e collocati in un contesto già urbanizzato e degradato". La relazione agronomica conferma che "quelle aree potranno essere trasformate e compensate con nuovi impianti arborei di qualità ambientale superiore, per uno spazio verde più coerente e sostenibile con il contesto. Basta strumentalizzazioni: i fatti, quando arrivano, parlano chiaro. Si va avanti".