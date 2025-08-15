Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
El Shaarawy: "La fascia da capitano non si indossa solo la domenica. La maglia della Roma va onorata"

L'esterno giallorosso ha raccontato le sue sensazioni e gli obiettivi per il nuovo anno: "Gasperini chiede molta spinta e noi lo stiamo seguendo"
Roma

Stephan El Shaarawy Gasperini lo conosce bene: "È stato il primo allenatore che ho avuto - ha detto in un'intervista a Sky Sport - e mi ha fatto esordire in Serie A, quindi lo conosco bene. È un maestro di campo, un tecnico diretto sia in campo che fuori, capace di valorizzare i giocatori e di farli esprimere al meglio. Ha sicuramente richiesto tanta intensità, con la volontà di far crescere sia il gruppo che i singoli. È, senza dubbio, un allenatore molto esperto". Con il Gasp cambia la filosofia e il modo di giocare: "Sicuramente è un gioco molto verticale. Chiede molta intensità e dinamismo, con continui interscambi tra i giocatori e frequenti giochi di posizione. Vuole un pressing molto offensivo e un’impostazione di gioco propositiva sempre orientata in avanti. Richiede molta spinta dai quinti e noi lo stiamo seguendo in questo, mettendo in pratica buone cose. L’obiettivo di tutti è fare meglio rispetto alla scorsa stagione".

La fascia da capitano

Con il nuovo tecnico è diventato il capitano, visto che ha più presenze di tutti con la maglia della Roma: "È sicuramente un grande orgoglio, ne sono molto fiero. Indossare la fascia di capitano è una grande soddisfazione e anche una bella responsabilità. La fascia non si indossa solo la domenica: cerco di essere un buon esempio per tutti durante la settimana. È ciò che cerchiamo di fare noi, i giocatori più esperti che sono qui da tanto tempo".

Obiettivo Champions

L'obiettivo è tornare in Champions: "Assolutamente sì, è uno degli obiettivi di quest’anno. L’anno scorso siamo arrivati a un punto e quest’anno l’obiettivo Champions è sicuramente una delle nostre priorità. Dobbiamo cercare di raggiungerlo, così come provare a fare meglio rispetto alla scorsa stagione anche in Europa. C’è grande entusiasmo da parte di tutti per centrare questo traguardo".

