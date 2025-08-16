Gasperini: "Fermi sul mercato da venti giorni, così non mi piace. Su Koné..."

"Questa è una squadra che ha delle qualità e bisogna cercare di migliorarla". Al termine della sfida contro il Neom , ultimo test precampionato della Roma disputato a Frosinone e terminato 2-2, Gian Piero Gasperini è tornato a parlare di mercato: "Con la società siamo molto chiari e condividiamo le cose che bisogna fare. Vediamo cosa succedere in questi quindici giorni di mercato".

Gasperini su Konè e il mercato

Il tecnico giallorosso ha parlato poi di Koné, entrato nel mirino dell'Inter: "E' indubbiamente un giocatore molto forte, per noi sarebbe sicuramente una perdita. Bisogna vedere cosa si può fare da qui alla fine del mercato. La situazione del Fair Play finanziario la conoscete tutti. Se devi stare fermo così, a me non piace. Sono più di venti giorni che siamo fermi sul mercato - ha ribadito Gasperini - vedremo se si potrà fare ancora qualcosa sul mercato e se possibile senza perdere giocatori. Però quello che vogliamo fare, e sono stato chiarissimo e la società è stata molto chiara con me: speriamo di poter realizzare quello che vorremo fare tutti quanti insieme".