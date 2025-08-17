Bailey in arrivo, Sancho quasi: come giocherà la Roma  

Fantasia e qualità al potere. Gian Piero Gasperini alza la voce e i Friedkin rispondono: la Roma è molto vicina a chiudere due importanti affari per regalare nuove soluzioni in attacco al proprio tecnico. Dallo spavento per la presunta trattativa-lampo (poi dissoltasi così come era nata) per la cessione di Manu Koné, ai dialoghi per chiudere i colpi Leon Bailey e Jadon Sancho. Sono questi i due nomi che sarebbero ormai in procinto di arrivare nella capitale, con l&