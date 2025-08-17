Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
abbonatiLeggi il giornale

Naviga le sezioni

Segui le Dirette

Live

I nostri social

FacebookInstagramTwitterTelegram

Continua ad esplorare

ContattaciFaqRSSMappa del SitoLa RedazioneEdizione DigitaleAbbonamentiFaqCookie PolicyPrivacy PolicyCondizioni generaliNote legaliPubblicità
Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
ABBONATI
Live
ABBONATI Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATILeggi il giornale

Bailey in arrivo, Sancho quasi: come giocherà la Roma  

Il tecnico aspetta rinforzi, la società sta cercando di accontentarlo nonostante i vincoli del fairplay finanziario
Bailey in arrivo, Sancho quasi: come giocherà la Roma  © LAPRESSE
Roale
1 min
Roma

Roma

Tutte le notizie sulla squadra

Fantasia e qualità al potere. Gian Piero Gasperini alza la voce e i Friedkin rispondono: la Roma è molto vicina a chiudere due importanti affari per regalare nuove soluzioni in attacco al proprio tecnico. Dallo spavento per la presunta trattativa-lampo (poi dissoltasi così come era nata) per la cessione di Manu Koné, ai dialoghi per chiudere i colpi Leon Bailey e Jadon Sancho. Sono questi i due nomi che sarebbero ormai in procinto di arrivare nella capitale, con l&

Abbonati per continuare a leggere

Abbonamento Plus+

Accedi a tutti i contenuti premium

€ 49,90

€ 9,90 il primo anno

 

- oppure -sottoscrivi l'abbonamento pagando con GoogleABBONATI CON

Scopri tutte le offerte