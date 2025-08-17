Roma, spunta l'idea Malacia per la fascia: doppio colpo dal Manchester United

La Roma continua a lavorare sul mercato in entrata, anche in seguito alle dichiarazioni di Gian Piero Gasperini: "Sono più di venti giorni che siamo fermi e questa cosa non mi piace". Nelle ultime ore, però, è viva più che mai una linea diretta tra il club giallorosso e il Manchester United. Oltre alla trattativa in corso per Sancho, il direttore sportivo Massara ha richiesto informazioni importanti per quanto riguarda Malacia.