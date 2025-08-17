Roma, spunta l'idea Malacia per la fascia: doppio colpo dal Manchester United

La Roma continua a lavorare sul mercato in entrata, anche in seguito alle dichiarazioni di Gian Piero Gasperini: "Sono più di venti giorni che siamo fermi e questa cosa non mi piace". Nelle ultime ore, però, è viva più che mai una linea diretta tra il club giallorosso e il Manchester United. Oltre alla trattativa in corso per Sancho, il direttore sportivo Massara ha richiesto informazioni importanti per quanto riguarda Malacia.
Contatti tra Roma e United per Malacia
Tyrell Malacia, classe 1999, allo United dal 2022, la seconda metà della scorsa stagione ha giocato in prestito al PSV. Il terzino sinistro olandese sarebbe favorevole al trasferimento in giallorosso, dove potrebbe riunirsi con il suo amico Jadon Sancho, altro obiettivo della Roma. Al momento non è ancora partita una trattativa ufficiale per il trasferimento, ma sono vivi i contatti diretti tra le due società.