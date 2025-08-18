Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
Zazzaroni: "Il futuro di Pellegrini alla Roma è scritto da mesi"

In un lungo post su Instagram il direttore del Corriere dello Sport racconta il momento del centrocampista giallorosso: il retroscena
© BARTOLETTI
Roma

Roma

Tutte le notizie sulla squadra

È una delle domande che si fanno da tempo i tifosi della Roma: quale sarà il futuro di Lorenzo Pellegrini? Il nostro direttore, Ivan Zazzaroni, in un lungo post sul suo profilo Instagram ha raccontato il momento che sta vivendo il centrocampista giallorosso. Ecco le sue parole: "Il futuro di Lorenzo alla Roma è scritto da mesi: il contratto, peraltro importante, non gli sarà rinnovato. Sono affenzionato a lui, bravissimo ragazzo, e mi piace il suo calcio tecnico".

Lorenzo Pellegrini, quale futuro alla Roma

"Vive l'ormai prossima separazione con disappunto - aggiunge Zazzaroni -, continuando tuttavia a pensare di poter recuperare il rapporto. Nell'anno del Mondiale ha bisogno di giocare, da amico (lo dico con un filo di presunzione) gli auguro di trovare lo spazio che insegue, da giornalista lo invito a guardare oltre la Roma. Piace in Premier (West Ham) ma è giusto che decida per se stesso".

