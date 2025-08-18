Zazzaroni: "Il futuro di Pellegrini alla Roma è scritto da mesi"

È una delle domande che si fanno da tempo i tifosi della Roma: quale sarà il futuro di Lorenzo Pellegrini? Il nostro direttore, Ivan Zazzaroni, in un lungo post sul suo profilo Instagram ha raccontato il momento che sta vivendo il centrocampista giallorosso. Ecco le sue parole: "Il futuro di Lorenzo alla Roma è scritto da mesi: il contratto, peraltro importante, non gli sarà rinnovato. Sono affenzionato a lui, bravissimo ragazzo, e mi piace il suo calcio tecnico".