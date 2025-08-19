Pellegrini può davvero lasciare la Roma? Tutte le ultime news

ROMA - C’è sempre più aria di divorzio tra la Roma e Pellegrini. Sia il club sia il ragazzo si stanno infatti guardando intorno in cerca di soluzioni alternative per il futuro, dando mandato a diversi intermediari di sondare le possibilità del mercato con l’obiettivo di evitare un epilogo burrascoso di questa lunga storia d’amore. Il contratto di Lorenzo, rinnovato l’ultima volta a ottobre del 2021, scadrà il 30 giugno e al momento al suo entourage non è stata recapitata nessuna proposta di prolungamento. Le ragioni di questo distacco, ora anche emotivo, sono diverse e sfaccettate: da un feeling non ancora sbocciato con il nuovo allenatore (di fatto Gasp non ha potuto mai lavorarci, visto che il calciatore non è ancora in gruppo) al nodo della fascia che scomparirà dal braccio di Lorenzo a causa del nuovo criterio del numero di presenze in giallorosso (El Shaarawy è a +2 da Cristante, Pellegrini è terzo), fino al tema - predominante in tempi di spending review - dell’ingaggio da 6 milioni netti all’anno che a Trigoria non considerano più sostenibile.
Pellegrini spera ancora di convincere Gasperini
A metà maggio Pellegrini è stato operato in Finlandia al retto femorale della coscia destra, mentre pochi giorni prima del raduno a Trigoria si è sottoposto a una settoplastica per correggere il setto nasale deviato. Seguendo l’indicazione dei medici, ha evitato due anestesie a stretto giro, in questo modo però ha perso già un mese di lavoro con il nuovo allenatore, che oggi non sembra considerarlo nelle riflessioni che coinvolgono la trequarti (il reparto da rinforzare) e neppure in quelle ipotetiche per il centrocampo. Lorenzo non è ai margini del gruppo, anzi sta lavorando duramente per recuperare terreno ed essere a disposizione magari dopo la prima sosta di settembre; fatto sta che molti si aspettavano una sua partecipazione alle sedute collettive del Fulvio Bernardini già al rientro dalla tournée inglese, mentre il rientro del numero 7 continua a slittare.
C'è la Premier nel futuro?
Così, se da una parte Pellegrini - insieme a Pisilli l’ultimo romano e romanista della rosa - continua a sperare di poter convincere tutti sul campo, riscoprendosi centrale nel progetto Roma, dall’altra ha cominciato a guardarsi intorno e a non disdegnare i corteggiamenti dalla Premier. Il West Ham si sta facendo vivo da inizio agosto e intende approfondire i contatti, anche il Tottenham ha chiesto informazioni. Un timido sondaggio ci sarebbe stato anche da Firenze, con il ds viola Pradè grande estimatore di Lorenzo; l’ingaggio del calciatore, però, al momento rende proibitiva qualsiasi trattativa in Italia.
