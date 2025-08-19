Pellegrini può davvero lasciare la Roma? Tutte le ultime news

ROMA - C’è sempre più aria di divorzio tra la Roma e Pellegrini. Sia il club sia il ragazzo si stanno infatti guardando intorno in cerca di soluzioni alternative per il futuro, dando mandato a diversi intermediari di sondare le possibilità del mercato con l’obiettivo di evitare un epilogo burrascoso di questa lunga storia d’amore. Il contratto di Lorenzo, rinnovato l’ultima volta a ottobre del 2021, scadrà il 30 giugno e al momento al suo entourage non è stata recapitata nessuna proposta di prolungamento. Le ragioni di questo distacco, ora anche emotivo, sono diverse e sfaccettate: da un feeling non ancora sbocciato con il nuovo allenatore (di fatto Gasp non ha potuto mai lavorarci, visto che il calciatore non è ancora in gruppo) al nodo della fascia che scomparirà dal braccio di Lorenzo a causa del nuovo criterio del numero di presenze in giallorosso (El Shaarawy è a +2 da Cristante, Pellegrini è terzo), fino al tema - predominante in tempi di spending review - dell’ingaggio da 6 milioni netti all’anno che a Trigoria non considerano più sostenibile.