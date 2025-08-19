Dybala via dalla Roma, la moglie Oriana fa chiarezza: "Il Boca lo deve chiamare..."

Dybala al Boca è il sogno dei tifosi Xeneizes e, forse, anche quello nel cassetto della Joya, che non ha mai nascosto la sua passione giovanile per la mitica squadra di Baires. Ma al momento si tratta per l'appunto solo di un sogno, una suggestione alimentata dal ritorno in patria di Paredes, ma che attualmente non costituisce una notizia per la Roma . Almeno stando a quanto rivelato da Oriana Sabatini , moglie di Dybala, che nel corso di un programma sulla tv argentina ha fatto chiarezza.

"È il Boca che deve chiamarlo..."

Incalzata sull'argomento, l'attrice e cantante ha inizialmente incrociato le braccia per rispondere alla domanda se Dybala sarebbe approdato al Boca nel 2026, una smentita netta o forse un no comment, che però non è bastato a placare la curiosità dei conduttori. "Non dipende da me, sono loro che devono chiamarlo..." alla fine la risposta di Oriana, che ha poi replicato all'influencer Eial Moldavsky, grande tifoso xeneize, che si era proposto per chiamare il giocatore e convincerlo: "Ci vuole più di una chiamata di Eial, neanche si conoscono! Non verrà solamente perché lo dice lui". Prima di ribadire: "Devono chiamarlo e lui deve volerlo".