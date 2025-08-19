C’erano una volta Totti, De Rossi e Florenzi: Pellegrini e una Roma deromanizzata  

Una Roma senza giocatori di casa. Senza romani. Sembra incredibile, ma è così. È questo lo scenario che si prospetta in casa giallorossa, viste le ultime evoluzioni in ottica calciomercato. Lorenzo Pellegrini, infatti, sembra sempre più vicino a lasciare Trigoria, interrompendo una lunga tradizione romana e romanista. Quella che era un forte simbolo di identificazione e orgoglio verrebbe così a mancare. Lontano dalle priorità di Gasperini e da quelle