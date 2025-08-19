Bailey sbarca a Roma, festa con i tifosi: ora visite e firma

CIAMPINO - È arrivato in ritardo, ma è arrivato. E per Gian Piero Gasperini è l'unica cosa che conta. Leon Bailey è arrivato a Ciampino intorno alle 14.30 con un volo privato proveniente dall'Inghilterra, accolto da circa 50 tifosi: doveva arrivare un'ora prima, problemi di traffico aereo lo hanno fatto atterrare più tardi ma, ormai, sono dettagli. L'attaccante giamaicano è andato subito a fare le visite mediche, nel pomeriggio o domattina la firma sul contratto, sabato sarà almeno in panchina contro il Bologna all'Olimpico.
Bailey alla Roma, tutto sulla formula
Bailey arriva in prestito oneroso (2 milioni) con diritto di riscatto a 23 che può diventare obbligo a determinate condizioni. Non sarà facile, ma se la Roma farà l'anno prossimo un investimento del genere vorrà dire che il ragazzo avrà fatto davvero bene. Ed è quello che tutti i romanisti, a partire da Gasperini, si augurano.