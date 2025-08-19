Bailey sbarca a Roma, festa con i tifosi: ora visite e firma

CIAMPINO - È arrivato in ritardo, ma è arrivato. E per Gian Piero Gasperini è l'unica cosa che conta. Leon Bailey è arrivato a Ciampino intorno alle 14.30 con un volo privato proveniente dall'Inghilterra, accolto da circa 50 tifosi: doveva arrivare un'ora prima, problemi di traffico aereo lo hanno fatto atterrare più tardi ma, ormai, sono dettagli. L'attaccante giamaicano è andato subito a fare le visite mediche, nel pomeriggio o domattina la firma sul contratto, sabato sarà almeno in panchina contro il Bologna all'Olimpico.