Dybala a sorpresa in diretta con la moglie in Argentina: "Boca? Sto bene a Roma e ho un contratto"

Paulo si collega dalla sua stanza di Trigoria in un programma Youtube dove è ospite Oriana Sabatini e mette a tacere le voci sul futuro
Chiara Zucchelli
3 min
Roma

Roma

Tutte le notizie sulla squadra

Paulo Dybala mette a tacere, una volta per tutte, le voci sul futuro. Lo fa a modo suo, col sorriso, ma chiaramente. Il campione argentino della Roma si collega da Trigoria dopo l'allenamento della mattina nel programma Youtube "Olga", dove è ospite sua moglie, Oriana Sabatini, e tra un racconto sulla cucina, un altro sul matrimonio e un altro ancora sulla sua quotidianità di questi giorni, parla anche del futuro. A modo suo, come detto, scherzando, ma in un clima molto cordiale: "Il Boca? Non c'è niente, sto bene a Roma, ho un contratto, continuerò qui". Con una pace di Paredes, che lo aspetta a Buenos Airez per un asado insieme: "Siamo grandi amici, ma continuerò a fare grigliate a Roma". In futuro, poi, chissà, magari prima dell'Argentina potrebbe esserci Miami dell'amico Beckham: "Conosco i proprietari, ma niente di più", l'ammissione di Dybala.

Dybala, le giornate con Gasperini e il retroscena sul matrimonio

Paulo, di ottimo umore, ha raccontato che la mattina si allena a Roma, il pomeriggio fa fisioterapia ed è pronto per domenica (sua moglie, però, giustamente si ricordava che Roma-Bologna è sabato). Poi ha svelato un retroscena sul matrimonio e sulla proposta fatta a Fontana di Trevi: "Abbiamo mangiato insieme al mio amico Paredes e a Morata, che è un fratello per me, e poi abbiamo fatto una passeggiata. Siamo andati a prendere un gelato e poi, abbastanza sul tardi, abbiamo fatto una passeggiata a Fontana di Trevi. Non c'era quasi nessuno ed è andata bene per la proposta. Poi ha iniziato a piovere e ha quasi complicato tutto". Per fortuna, sua e di Oriana, il diluvio non c'è stato e Dybala ha potuto inginocchiarsi e regalare l'anello alla futura moglie. Nel cuore di Roma, la città che sarà la sua ancora per un po'.

