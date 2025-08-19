Dybala a sorpresa in diretta con la moglie in Argentina: "Boca? Sto bene a Roma e ho un contratto"

Dybala, le giornate con Gasperini e il retroscena sul matrimonio

Paulo, di ottimo umore, ha raccontato che la mattina si allena a Roma, il pomeriggio fa fisioterapia ed è pronto per domenica (sua moglie, però, giustamente si ricordava che Roma-Bologna è sabato). Poi ha svelato un retroscena sul matrimonio e sulla proposta fatta a Fontana di Trevi: "Abbiamo mangiato insieme al mio amico Paredes e a Morata, che è un fratello per me, e poi abbiamo fatto una passeggiata. Siamo andati a prendere un gelato e poi, abbastanza sul tardi, abbiamo fatto una passeggiata a Fontana di Trevi. Non c'era quasi nessuno ed è andata bene per la proposta. Poi ha iniziato a piovere e ha quasi complicato tutto". Per fortuna, sua e di Oriana, il diluvio non c'è stato e Dybala ha potuto inginocchiarsi e regalare l'anello alla futura moglie. Nel cuore di Roma, la città che sarà la sua ancora per un po'.