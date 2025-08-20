Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
Papa Leone XIV grida "Forza Roma": il saluto speciale a un tifoso giallorosso

Dall'affettuosa stretta di mano con due giovani al videomessaggio con dedica: il video del Pontefice è virale
Papa Leone XIV grida "Forza Roma": il saluto speciale a un tifoso giallorosso
1 min
Roma

Roma

Tutte le notizie sulla squadra

Incontro insolito per un tifoso della Roma, che si è trovato nello stesso ristorante di Papa Leone XIV. Ghiotta occasione per salutare con affetto il Pontefice, che si è prestato con grande naturalezza anche ad un video saluto. Da lì, il "Forza Roma" che ha scatenato sui social i supporters giallorossi.

Papa Leone XIV e il "Forza Roma" dedicato a un tifoso giallorosso: il video è virale

Dall'affettuosa stretta di mano con due ragazzi al "Forza Roma" dedicato ad un fortunato tifoso giallorosso e a suo fratello Claudio, destinatario del video saluto di Papa Leone XIV, già diventato virale sul web. Un cenno con la mano, un sorriso e tanta disponibilità da parte del Santo Padre. "Poi trovi il Papa allo stesso ristorante e saluta il fratello e Forza Roma", questa la didascalia allegata al video dall'autore sui social.

 

 

 

