Roma, retroscena Bailey: la notte a Trigoria con l'umore a terra 

Esiste una sola parola per definire la prima vera giornata di Leon Bailey da giocatore della Roma: sfortunata . Il giamaicano, dopo l’accoglienza da star a Ciampino, le visite mediche superate brillantemente e la firma sul contratto di cinque anni da circa tre milioni a stagione, si è allenato in gruppo e ha sentito tirare il muscolo mentre calciava alla fine della seduta. L’allarme è scattato subito a Trigoria: si attendono ulteriori controlli, ma il rischio di una lesione è molto alto . Il timore è che Leon debba restare ai box per almeno tre settimane. L’esordio di Bailey con la maglia giallorossa sembra quindi rimandato a dopo la sosta, quando saranno già entrate nell'almanacco le partite contro Bologna e Pisa.

Roma, tristi ricordi

L’infortunio non è gravissimo, ma iniziare così una nuova avventura non è certo il massimo. Una situazione molto peggiore era capitata tre anni fa a Wijnaldum. L’olandese, appena arrivato alla Roma dal Psg, si infortunò gravemente nell’allenamento di rifinitura prima della sfida d’esordio contro la Cremonese. La diagnosi? Frattura della tibia. Era più o meno questo periodo di agosto. Uno scontro di gioco del tutto fortuito con Afena-Gyan nella partitella, a pochi minuti dalla fine dell’allenamento, fece calare il gelo: un dolore acuto, il crack e le lacrime. Wijnaldum non è più tornato lo stesso. In confronto, Bailey non si è fatto nulla. Gasperini lo aspetta a braccia aperte tra meno di un mese. Nota a margine: ieri per il giamaicano era previsto solo un allenamento personalizzato nel pomeriggio perché doveva risolvere alcune questioni logistiche e burocratiche, ma non è andata così. Leon, infatti, è sceso in campo regolarmente con i nuovi compagni prima di fermarsi e alzare bandiera bianca in vista di un possibile esordio in corsa all’Olimpico sabato sera. Vedrà la partita dalla tribuna, forse addirittura in tv. La notte l’ha passata nel centro sportivo di Trigoria con l’umore a terra.

Attesa e costi di Bailey

Bailey dovrà aspettare per portare dinamismo, scatti feroci e imprevedibilità nello scacchiere offensivo di Gasperini. Pochi istanti prima dello stop è diventato ufficialmente il primo giamaicano a indossare la maglia della Roma. Ha scelto il numero 31, lo stesso che aveva all’Aston Villa e al Genk, nella sua prima avventura importante in Europa. In dote porta 377 presenze tra competizioni nazionali e internazionali con 76 gol segnati. L’accordo con l’Aston Villa di Monchi è stato trovato con la formula del prestito oneroso a 2 milioni, più il diritto di riscatto a 22 milioni che diventa obbligo al verificarsi di determinate condizioni sportive (numero di presenze e qualificazione a una competizione europea). Massara lo seguiva dai tempi del Bayer Leverkusen e lo voleva portare al Milan, ma non fu possibile. Traduzione: si era letteralmente innamorato di lui e il nome di Leon era nella lista dei desideri del direttore sportivo. L’impatto a Roma però è stato da incubo. La certezza è che arriveranno giorni migliori.