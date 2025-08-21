Qualità e fragilità, Gasp scopre subito il lato B di Bailey: lo scorso anno 12 gare saltate per infortunio

Non ha fatto in tempo a conoscere i compagni e terminare il primo allenamento. Che Leon Bailey si è dovuto fermare per infortunio. I primi esami di stamattina hanno confermato la sospetta presenza di una lesione miotendinea al retto femorale, in queste ore verrà valutata la gravità ma di certo il giamaicano sarà out per quasi un mese. Una brutta notizia arrivata proprio nel giorno del suo annuncio e che ha gettato nello sconforto anche Gasperini. Il tecnico,