Contro il Bologna il 78° sold out: Roma, la favola continua

Roma, i condottieri: da Mourinho a Gasperini

Un bel giorno, dopo due anni di mascherine, limitazioni e distanziamenti, hanno riaperto le porte del paradiso. E alla gente, quella che vive alimentandosi della passione per la propria squadra del cuore, hanno detto: “Prego signori, riappropriatevi di casa vostra”. Come in ogni vera storia calcistica che si rispetti, pure in quella dei sold out della Roma c’è di mezzo un derby. Era il 20 marzo del 2022, era la stracittadina che passerà alla storia perché in Curva e Distinti Sud nessuno - ma proprio nessuno - potè vedere il gol di Abraham al minuto 1. Il motivo? Tutti gli spettatori erano ancora coperti dai cartoncini e dal telone di una maxi-scenografia. Finì 3-0.Con alcuni momenti significativi: i 30 sold out raggiunti entro la fine della stagione successiva (Roma-Inter, 6 maggio 2023), il 50° ancora contro i nerazzurri (10 febbraio 2024) il 60° all’ultima in casa della Serie A 2023-24 (Roma-Genoa).

È stato Mourinho ad accendere per primo il fuoco dell’entusiasmo, lui che è nato incendiere di emozioni e condottiero di popoli. Da Roma-Bodo a Roma-Leicester nella cavalcata di Conference, fino alle sfide con Feyenoord e Leverkusen nell’anno dell’Europa League sfiorata a Siviglia. De Rossi ha proseguito la tradizione in altre notti ubriacanti (lo show di Roma-Brighton, il derby vinto, un’altra cavalcata europea) e, al netto del breve distacco da Juric, la magia è proseguita con Ranieri. Nei giorni della contestazione, prima dell’arrivo di Sir Claudio, si diceva che la favola del “pienone” andava esaurendosi. Non è stato così e con Gasperini la giostra è già ripartira. Il numero fa impressione: 4 milioni e 700 mila tifosi sui seggiolini dal giorno in cui il mondo è tornato a una parvenza di normalità dopo la pandemia. Ci vorrebbero due capitali per contenere questo tesoro inestimabile.