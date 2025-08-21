Pellegrini, il West Ham insiste con lui e con la Roma: cosa può succedere nei prossimi 10 giorni

Lorenzo Pellegrini e la Roma, un addio annunciato? Possibile, nei prossimi 10 giorni. La notizia delle ultime ore è che il pressing della Premier si sta facendo sentire forte. In particolare il West Ham sta spingendo molto, con la Roma e con l'entourage del giocatore, per portarlo a Londra a titolo definitivo. E lui, Lorenzo, che fa? Riflette, pensa, valuta. Perché il suo contratto è in scadenza il 30 giugno 2026 e di rinnovo non si parla, non se n'è mai parlato. A febbraio Pellegrini è (sarebbe) libero di andare dove vuole a zero, adesso invece potrebbe far incassare qualcosa alla Roma. A Trigoria sono entrati nell'ordine di idee di cederlo, il West Ham (quattordicesimo nello scorso campionato) è pronto ad acquistarlo, l'ultima parola spetta al ragazzo. Che, a 29 anni, si trova davanti al bivio più importante della sua carriera. Quale strada prenderà? Pellegrini dovrà ragionare con la testa, perché il cuore, da sempre, dice Roma. Ma la sensazione è che sia un amore con i giorni contati.