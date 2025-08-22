Dove vedere Gasperini in conferenza stampa da Roma: orario e streaming

Giornata di vigilia per la Roma di Gian Piero Gasperini, pronta a fare il suo esordio in campionato contro il Bologna di Vincenzo Italiano, in occasione della sfida in programma domani alle ore 20:45 allo stadio Olimpico. Dalle amichevoli che hanno caratterizzato la pre season giallorossa alle scelte di mercato in sinergia con Ranieri e Massara, fino ad arrivare all'infortunio del neo arrivato Bailey e al possibile acquisto di Jadon Sancho.
Gasperini, l'orario della conferenza stampa di oggi
Gian Piero Gasperini si presenterà nella sala stampa del centro sportivo "Fulvio Bernardini" di Trigoria a partire dalle ore 14 di oggi, venerdì 22 agosto.
Dove vedere la conferenza stampa di Gasperini in diretta tv
La conferenza stampa odierna di Gasperini sarà trasmessa in maniera parziale in diretta su Sky Sport 24, con alcuni dei passaggi salienti live sul canale 200 di Sky.
Gasperini in conferenza stampa, dove vederlo in streaming
Diretta streaming disponibile gratuitamente sul canale YouTube e sulla pagina ufficiale dell'AS Roma. Segui la diretta testuale della conferenza stampa di Gasperini qui su Corrieredellosport.it, con tutte le dichiarazioni in tempo reale.