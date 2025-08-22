Dove vedere Gasperini in conferenza stampa da Roma: orario e streaming

Giornata di vigilia per la Roma di Gian Piero Gasperini, pronta a fare il suo esordio in campionato contro il Bologna di Vincenzo Italiano, in occasione della sfida in programma domani alle ore 20:45 allo stadio Olimpico. Dalle amichevoli che hanno caratterizzato la pre season giallorossa alle scelte di mercato in sinergia con Ranieri e Massara, fino ad arrivare all'infortunio del neo arrivato Bailey e al possibile acquisto di Jadon Sancho.