Roma, i convocati per il Bologna: la prima lista di Gasperini

I venti uomini scelti per la prima giornata. Assenti Pellegrini, Bailey, Celik e Salah-Eddine
1 min
La Roma si prepara all'esordio in campionato. La squadra giallorossa ospiterà all'Olimpico sabato 23 agosto il Bologna di Vincenzo Italiano. Per l'occasione, Gian Piero Gasperini ha convocato venti calciatori.

Roma-Bologna: l'elenco completo

Assenti Pellegrini (non ancora fisicamente pronto), Bailey (infortunato), Salah-Eddine (in uscita) e Celik (squalificato). In seguito, l'elenco dei convocati.

Portieri: Vasquez, Zelezny, Svilar.

Difensori: Rensch, Angelino, Ndicka, Hermoso, Mancini, Wesley, Ghilardi.

Centrocampisti: Cristante, El Aynaoui, Kone, Baldanzi, Pisilli.

Attaccanti: Dovbyk, Ferguson, Soulé, Dybala, El Shaarawy.

