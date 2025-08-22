Roma, i convocati per il Bologna: la prima lista di Gasperini

La Roma si prepara all'esordio in campionato. La squadra giallorossa ospiterà all'Olimpico sabato 23 agosto il Bologna di Vincenzo Italiano. Per l'occasione, Gian Piero Gasperini ha convocato venti calciatori.
Roma-Bologna: l'elenco completo
Assenti Pellegrini (non ancora fisicamente pronto), Bailey (infortunato), Salah-Eddine (in uscita) e Celik (squalificato). In seguito, l'elenco dei convocati.
Portieri: Vasquez, Zelezny, Svilar.
Difensori: Rensch, Angelino, Ndicka, Hermoso, Mancini, Wesley, Ghilardi.
Centrocampisti: Cristante, El Aynaoui, Kone, Baldanzi, Pisilli.
Attaccanti: Dovbyk, Ferguson, Soulé, Dybala, El Shaarawy.