Retroscena Roma: a Trigoria c'è anche Claudio Ranieri

Rifinitura bagnata, rifinitura fortunata? Questo lo spera senz’altro Gian Piero Gasperini che ieri ha ultimato la preparazione alla sfida col Bologna sotto la pioggia di un’unica nuvola che si era curiosamente fermata sopra il Fulvio Bernardini. Ad assistere ai lavori anche Claudio Ranieri, ieri tornato nel centro sportivo giallorosso dopo le vacanze e adesso pronto a sostenere e a supportare l’allenatore e la squadra in questa nuova stagione. Il senior advisor dei Friedkin ha varcato i cancelli di Trigoria alle 15 e ha avuto subito i colloqui con la dirigenza prima di assistere all’allenamento della squadra.