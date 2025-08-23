Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
Wesley fa impazzire l'Olimpico e bacia la maglia, la reazione della moglie in tribuna è incredibile

Allo stadio presenti la compagna e la figlia del terzino brasiliano: i dettagli
Wesley fa impazzire l'Olimpico e bacia la maglia, la reazione della moglie in tribuna è incredibile
1 min
Roma

Roma

Tutte le notizie sulla squadra

Non ha fatto impazzire solo i tifosi della Roma, il brasiliano Wesley. La magia sotto la Sud che ha regalato il vantaggio ai giallorossi al 53' ha reso - ovviamente - euforici i 63mila dell'Olimpico e ha fatto esultare la compagna del difensore. Pantalone nero, maglia del marito, la signora Amanda era allo stadio con la piccola Alice, nata lo scorso gennaio, e quasi non credeva ai suoi occhi prima per l'Olimpico pieno di sciarpe e bandiere, poi per il gol del marito. Il primo, spera lei come tutti i romanisti, di una lunga serie.

Wesley, la dedica dopo il gol: cosa ha fatto

Subito dopo aver esultato e baciato la maglia, Wesley con le dita ha fatto una: "A", l'iniziale di sua moglie e sua figlia. Il gol è tutto per loro.

