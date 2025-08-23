Cori, bandiere e 90' di fuoco: come l'Olimpico ha battuto il Bologna. E la frase di Gasperini...

Non era scontato. O forse sì, se si conoscono i tifosi della Roma. Ma oltre alle giocate, oltre al pressing di Gasperini e alle ripartenze di Koné, oltre al gol di Wesley e al sacrificio di El Shaarawy, è stato l'Olimpico il fattore determinante nel successo dei giallorossi contro il Bologna. Perché nonostante le polemiche per il mercato non esaltante, il caso Pellegrini (c'era anche lui allo stadio) e un rapporto ancora non di amore totale con l'ex nemico Gasperini (applausi al momento delle formazioni, per l'ovazione ci sarà tempo e modo), i tifosi della Roma non solo hanno riempito lo stadio (63.681 presenti, sold out numero 71 dell'era Friedkin), ma hanno anche accompagnato letteralmente la squadra per 90' . Erano mesi che non si sentiva uno stadio così: l'esonero di De Rossi, il buco nero di Juric, la rincorsa con Ranieri che, comunque, non avrebbe portato trofei, sono stati un tunnel lungo una stagione che, al netto delle presenze sempre costanti, aveva tolto un po' di fuoco. Non alla curva, perché quella c'è sempre, ma al resto dello stadio. Contro il Bologna no: tutti i settori hanno cantato e tifato e soprattutto nel finale, quando la squadra sembrava aver finito la benzina, hanno letteralmente spinto i giocatori a tenere la testa alta e i tre punti in cassaforte.