Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
abbonatiLeggi il giornale

Naviga le sezioni

Segui le Dirette

Live

I nostri social

FacebookInstagramTwitterTelegram

Continua ad esplorare

ContattaciFaqRSSMappa del SitoLa RedazioneEdizione DigitaleAbbonamentiFaqCookie PolicyPrivacy PolicyCondizioni generaliNote legaliPubblicità
Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
ABBONATI
Live
ABBONATI Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATILeggi il giornale

Roma-Bologna, i migliori e i peggiori della sfida dell'Olimpico: tutti i voti

Koné in stato di grazia, Orsolini ci prova fino all'ultimo, Lucumi rovina tutto
Roma-Bologna, i migliori e i peggiori della sfida dell'Olimpico: tutti i voti
Aliprandi - Zucchelli
Roma

Roma

Tutte le notizie sulla squadra

Vince la Roma, il Bologna prova fino all'ultimo a cercare il pareggio ma occasioni vere e proprie, alla fine non arrivano. Ecco i tre migliori e i tre peggiori di Roma e Bologna dopo la sfida dell'Olimpico.

Roma, i tre migliori

Wesley: 7.5

Corre e segna con ostinazione e forza di volontà. Parte piano, sale di condizione e si regala (con la complicità di Lucumì) una notte magica. E a fine partita prega anche, per non farsi mancare niente.

Cristante: 7

Vicecapitano prima e capitano poi: Bryan è, ancora una volta, il cervello della Roma. Prende anche un legno clamoroso di testo, poi però si prende la scena con un lancio di prima perfetto a innescare il gol.

Koné 7

È in stato di grazia. Un centrocampista di livello spaziale. Proprio per questo il gol che sbaglia grida vendetta.

Roma, i tre peggiori

Soulè: 6

Difficile parlare di peggiori in una sfida così, visto come ha giocato bene la Roma. Ma l'argentino può e deve crescere ancora molto: si muove, cerca il dribbling e il fraseggio: ma i tiri latitano. 

El Shaarawy: 6

È la sua prima da capitano all’Olimpico in carriera e vuole dare il massimo per onorarla. Corre per due, o forse pure per tre, ma in alcune scelte non è lucidissimo. È pero davvero prezioso e generoso.

Dovbyk: 6

Si dà da fare. Ma il gioiello che gli aveva servito Dybala meritava ben altro.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Roma

Bologna, i tre migliori

Orsolini 6,5

Il Bologna si aggrappa a lui, ma non basta. Conclusioni e accelerazioni: è l’ultimo a mollare. Leader vero, anche per come incoraggia i compagni, ma non basta.

Fabbian 6

Ravviva il reparto, ne beneficia Orsolini. E un po' il Bologna tutto, anche se è poco concreto.

Skorupski 6

Attento due volte su Ferguson, graziato dal palo sul tiro di Cristante, nulla ha potuto sulla conclusione di Wesley. Tiene in partita il Bologna senza strafare, ma è una sicurezza

Bologna, i tre peggiori

Lucumi 5

Il gol di Wesley è per tre quarti una sua responsabilità. E decide la partita.

Odgaard 5

Otto passaggi riusciti in partita, non trova varchi o spunti interessanti. 

Pobega 5

Cristante lo mette in difficoltà due volte: prima nella pressione costante, poi nel lancio che lo prende in controtempo lasciando in gioco Wesley sul vantaggio.  Cerca di arginare in tutti i modi il pressing della Roma, ci riesce raramente.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Roma

Vince la Roma, il Bologna prova fino all'ultimo a cercare il pareggio ma occasioni vere e proprie, alla fine non arrivano. Ecco i tre migliori e i tre peggiori di Roma e Bologna dopo la sfida dell'Olimpico.

Roma, i tre migliori

Wesley: 7.5

Corre e segna con ostinazione e forza di volontà. Parte piano, sale di condizione e si regala (con la complicità di Lucumì) una notte magica. E a fine partita prega anche, per non farsi mancare niente.

Cristante: 7

Vicecapitano prima e capitano poi: Bryan è, ancora una volta, il cervello della Roma. Prende anche un legno clamoroso di testo, poi però si prende la scena con un lancio di prima perfetto a innescare il gol.

Koné 7

È in stato di grazia. Un centrocampista di livello spaziale. Proprio per questo il gol che sbaglia grida vendetta.

Roma, i tre peggiori

Soulè: 6

Difficile parlare di peggiori in una sfida così, visto come ha giocato bene la Roma. Ma l'argentino può e deve crescere ancora molto: si muove, cerca il dribbling e il fraseggio: ma i tiri latitano. 

El Shaarawy: 6

È la sua prima da capitano all’Olimpico in carriera e vuole dare il massimo per onorarla. Corre per due, o forse pure per tre, ma in alcune scelte non è lucidissimo. È pero davvero prezioso e generoso.

Dovbyk: 6

Si dà da fare. Ma il gioiello che gli aveva servito Dybala meritava ben altro.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Roma

Da non perdere

Cori, bandiere e 90' di fuoco: come l'Olimpico ha battuto il BolognaImmobile esce infortunato
1
Roma-Bologna, i migliori e i peggiori della sfida dell'Olimpico: tutti i voti
2
Bologna, i tre migliori