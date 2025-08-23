È finita, non è finita, la porta chiusa, anzi è spalancata. La telenovela Sancho si arricchisce di una nuova puntata stavolta prodotta e diretta da Gian Piero Gasperini. Nel post partita di Roma-Bologna, l’allenatore giallorosso, intervistato dalla Rai, ha precisato che "Sancho non ha mai detto di no alla Roma". Lo ha detto con un sorriso, a testimonianza di come la sua fiducia sul lieto fine di questa storia continui a essere alta. Il calciatore, messo alle strette dal club giallorosso, che ha incontrato in videocall giovedì sera per l’ennesima volta, ha ancora un paio di giorni di tempo prima di dare una risposta definitiva.