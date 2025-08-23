È finita, non è finita, la porta chiusa, anzi è spalancata. La telenovela Sancho si arricchisce di una nuova puntata stavolta prodotta e diretta da Gian Piero Gasperini. Nel post partita di Roma-Bologna, l’allenatore giallorosso, intervistato dalla Rai, ha precisato che "Sancho non ha mai detto di no alla Roma". Lo ha detto con un sorriso, a testimonianza di come la sua fiducia sul lieto fine di questa storia continui a essere alta. Il calciatore, messo alle strette dal club giallorosso, che ha incontrato in videocall giovedì sera per l’ennesima volta, ha ancora un paio di giorni di tempo prima di dare una risposta definitiva.
La trattativa e l'accordo: tutte le ultime news su Sancho
La Roma ha l’accordo con il Manchester United per l’acquisto del cartellino a 18 milioni di euro più bonus, l’ok del calciatore a un ingaggio che non dovrebbe superare i 5,5 milioni netti l’anno per cinque stagioni e anche un’intesa di massima sulle commissioni da riversare all’agente Emeka Obasi, alle quali parteciperebbero pure i Red Devils pur di scrivere una volta per tutte le parola fine sulla vicenda. "Sancho al momento rimane una suggestione perché non mi pare ci siano le condizioni né le motivazioni", aveva detto il ds Massara attorno alle ore 20. A otto giorni dalla fine del calciomercato, l’intrigo prosegue.