La Roma lancia l'ultimatum a Sancho: quando dovrà dare la risposta sull'addio al Manchester United

ROMA - Il tempo di Sancho è agli sgoccioli. La Roma ha dato tempo a Jadon fino a dopodomani per una risposta definitiva , dopo aver chiuso la partita con lo United sia per il costo del cartellino ( 18 milioni più bonus ) sia per una sorta di "incentivo alla firma" che finirebbe nelle tasche dell'agente da dividere tra buonuscita (Manchester) e commissione (Roma). Mancano però «le motivazioni» del ragazzo, come ha spiegato ieri il ds Massara a Sky. Dopo la call di giovedì, con la presenza di Ryan Friedkin, il calciatore non può prendere ulteriore tempo. A Trigoria pensano che Jadon abbia una carta nascosta, cioè un club che gioca la Champions pronto a inserirsi. In quest'ottica è bene ricordare come l'inglese a inizio luglio avesse dato la propria parola alla Juventus, bloccata da Nico Gonzalez. Così Massara ha voluto dare un segnale: « Sancho al momento rimane una suggestione perché non mi pare ci siano le condizioni» . Intanto, in Germania parlano di un interessamento del Bayern. Per quanto riguarda la Bundesliga, la Roma deve pure guardarsi dal Borussia Dortmund, che ha messo nel mirino Fabio Silva; i giallorossi non intendono spendere più di 15 milioni.

Roma, idea Tsimikas

La ricerca dell’innesto sulla trequarti va di pari passo con la necessità di sfoltire la rosa. Salah-Eddine, il vice Angeliño, adesso si allena da solo aspettando una nuova squadra. Se in Olanda ci sono diversi club interessati, chi sta accelerando è il Cagliari che lo prenderebbe in prestito con diritto di riscatto. Intanto, la Roma come suo successore pensa a Tsimikas, in uscita dal Liverpool: operazione solo in prestito.

Roma, Pellegrini verso il West Ham

Si muove qualcosa di concreto anche per Lorenzo Pellegrini. Le parole di Gasperini alla vigilia di Roma-Bologna («Il suo contratto non verrà rinnovato») hanno ulteriormente messo l’ex capitano sotto i riflettori del mercato, il giocatore interessa e non poco al West Ham che sta intensificando i rapporti con l’entourage del giocatore, e con il club giallorosso che chiede una decina di milioni per chiudere una plusvalenza totale. Ha parlato della questione anche il ds Massara: «Ho condiviso con Pellegrini e con il suo agente il fatto che non avremmo prolungato il suo contratto e per questo motivo, anche per non perdere il calciatore libero e per volontà del calciatore, stiamo valutando le varie situazioni. C'è tempo, ancora 10 giorni e anche il mercato di gennaio». L’uscita di Lorenzo - che nel frattempo spera ancora in una chiamata dal nord Italia - abbasserebbe di oltre dieci milioni lordi il monte ingaggi e favorirebbe un nuovo innesto economicamente importante. Pellegrini aspetta e valuta le proposte. La stessa direzione di Dovbyk se dovessero arrivare offerte interessanti: il Napoli continua a monitorarlo come eventuale rinforzo dopo il ko di Lukaku, così come il Villarreal che cerca un centravanti ma senza investire i 37 milioni richiesti da Massara. L'alternativa per convincere i giallorossi sarebbe un prestito oneroso legato a un diritto di riscatto a condizioni agevoli. Gli ultimi giorni di mercato possono ancora riservare importanti sorprese.