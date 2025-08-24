La Roma lancia l'ultimatum a Sancho: quando dovrà dare la risposta sull'addio al Manchester United

ROMA - Il tempo di Sancho è agli sgoccioli. La Roma ha dato tempo a Jadon fino a dopodomani per una risposta definitiva, dopo aver chiuso la partita con lo United sia per il costo del cartellino (18 milioni più bonus) sia per una sorta di "incentivo alla firma" che finirebbe nelle tasche dell'agente da dividere tra buonuscita (Manchester) e commissione (Roma). Mancano però «le motivazioni» del ragazzo, come ha spiegato ieri il ds Massara a Sky. Dopo la call di giovedì, con la presenza di Ryan Friedkin, il calciatore non può prendere ulteriore tempo. A Trigoria pensano che Jadon abbia una carta nascosta, cioè un club che gioca la Champions pronto a inserirsi. In quest'ottica è bene ricordare come l'inglese a inizio luglio avesse dato la propria parola alla Juventus, bloccata da Nico Gonzalez. Così Massara ha voluto dare un segnale: «Sancho al momento rimane una suggestione perché non mi pare ci siano le condizioni». Intanto, in Germania parlano di un interessamento del Bayern. Per quanto riguarda la Bundesliga, la Roma deve pure guardarsi dal Borussia Dortmund, che ha messo nel mirino Fabio Silva; i giallorossi non intendono spendere più di 15 milioni.
Roma, idea Tsimikas
La ricerca dell’innesto sulla trequarti va di pari passo con la necessità di sfoltire la rosa. Salah-Eddine, il vice Angeliño, adesso si allena da solo aspettando una nuova squadra. Se in Olanda ci sono diversi club interessati, chi sta accelerando è il Cagliari che lo prenderebbe in prestito con diritto di riscatto. Intanto, la Roma come suo successore pensa a Tsimikas, in uscita dal Liverpool: operazione solo in prestito.
Roma, Pellegrini verso il West Ham
Si muove qualcosa di concreto anche per Lorenzo Pellegrini. Le parole di Gasperini alla vigilia di Roma-Bologna («Il suo contratto non verrà rinnovato») hanno ulteriormente messo l’ex capitano sotto i riflettori del mercato, il giocatore interessa e non poco al West Ham che sta intensificando i rapporti con l’entourage del giocatore, e con il club giallorosso che chiede una decina di milioni per chiudere una plusvalenza totale. Ha parlato della questione anche il ds Massara: «Ho condiviso con Pellegrini e con il suo agente il fatto che non avremmo prolungato il suo contratto e per questo motivo, anche per non perdere il calciatore libero e per volontà del calciatore, stiamo valutando le varie situazioni. C'è tempo, ancora 10 giorni e anche il mercato di gennaio». L’uscita di Lorenzo - che nel frattempo spera ancora in una chiamata dal nord Italia - abbasserebbe di oltre dieci milioni lordi il monte ingaggi e favorirebbe un nuovo innesto economicamente importante. Pellegrini aspetta e valuta le proposte. La stessa direzione di Dovbyk se dovessero arrivare offerte interessanti: il Napoli continua a monitorarlo come eventuale rinforzo dopo il ko di Lukaku, così come il Villarreal che cerca un centravanti ma senza investire i 37 milioni richiesti da Massara. L'alternativa per convincere i giallorossi sarebbe un prestito oneroso legato a un diritto di riscatto a condizioni agevoli. Gli ultimi giorni di mercato possono ancora riservare importanti sorprese.