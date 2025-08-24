Cosa ha detto Damiano David alla fine di Roma-Bologna: svelata la frase urlata e con chi ce l’aveva

L'era Gasperini in casa Roma si è aperta con tre punti. Allo stadio Olimpico, i giallorossi hanno vinto per 1-0 contro il Bologna di Vincenzo Italiano. Sugli spalti, tantissimi i vip presenti . Tra questi, anche Damiano David , accompagnato dalla fidanzata Dove Cameron. Proprio il cantante al termine della partita è stato inquadrato visibilmente arrabbiato, discutendo con qualcuno.

Damiano David e la rabbia con l'arbitro dopo Roma-Bologna

Damiano David, frontman dei Maneskin che ha intrapreso una carriera da solista è stato inquadrato intento a discutere al termine della partita, conclusa con una vittoria. Alla fine, è stato lo stesso cantante a raccontare la verità, rispondendo a un utente sotto a un post di Instagram, scrivendo che il destinatario della sua rabbia era: "Con quel fenomeno vestito di giallo col fischietto", quindi il signor Zufferli della sezione di Udine.