Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
abbonatiLeggi il giornale

Naviga le sezioni

Segui le Dirette

Live

I nostri social

FacebookInstagramTwitterTelegram

Continua ad esplorare

ContattaciFaqRSSMappa del SitoLa RedazioneEdizione DigitaleAbbonamentiFaqCookie PolicyPrivacy PolicyCondizioni generaliNote legaliPubblicità
Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
ABBONATI
Live
ABBONATI Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATILeggi il giornale

Cosa ha detto Damiano David alla fine di Roma-Bologna: svelata la frase urlata e con chi ce l’aveva

Il cantante è stato inquadrato visibilmente arrabbiato al termine della partita dell'Olimpico: lo stesso sui social ha spiegato cosa è successo
Cosa ha detto Damiano David alla fine di Roma-Bologna: svelata la frase urlata e con chi ce l’aveva
2 min
Roma

Roma

Tutte le notizie sulla squadra

L'era Gasperini in casa Roma si è aperta con tre punti. Allo stadio Olimpico, i giallorossi hanno vinto per 1-0 contro il Bologna di Vincenzo Italiano. Sugli spalti, tantissimi i vip presenti. Tra questi, anche Damiano David, accompagnato dalla fidanzata Dove Cameron. Proprio il cantante al termine della partita è stato inquadrato visibilmente arrabbiato, discutendo con qualcuno.

Damiano David e la rabbia con l'arbitro dopo Roma-Bologna

Damiano David, frontman dei Maneskin che ha intrapreso una carriera da solista è stato inquadrato intento a discutere al termine della partita, conclusa con una vittoria. Alla fine, è stato lo stesso cantante a raccontare la verità, rispondendo a un utente sotto a un post di Instagram, scrivendo che il destinatario della sua rabbia era: "Con quel fenomeno vestito di giallo col fischietto", quindi il signor Zufferli della sezione di Udine.

 

 

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Roma

Da non perdere

I vip presenti all'OlimpicoLa prima vittoria della Roma