Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
abbonatiLeggi il giornale

Naviga le sezioni

Segui le Dirette

Live

I nostri social

FacebookInstagramTwitterTelegram

Continua ad esplorare

ContattaciFaqRSSMappa del SitoLa RedazioneEdizione DigitaleAbbonamentiFaqCookie PolicyPrivacy PolicyCondizioni generaliNote legaliPubblicità
Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
ABBONATI
Live
ABBONATI Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATILeggi il giornale

Younes El Aynaoui: "Con Sinner e Alcaraz il tennis è in buone mani"

Il padre del neo romanista Neil, racconta la sue sensazioni prima dell’ultimo Slam della stagione
Younes El Aynaoui: "Con Sinner e Alcaraz il tennis è in buone mani"© EPA
Lapo Castrichella
1 min
Roma

Roma

Tutte le notizie sulla squadra

ROMA - «Molti temevano che, dopo Federer e Nadal, il tennis potesse perdere fascino. Invece con Sinner e Alcaraz sono arrivati due protagonisti capaci di raccoglierne l’eredità: la partita che hanno giocato al Roland Garros è stata indimenticabile». Nel giorno in cui prendono il via gli US Open 2025, con l’esordio di Jasmine Paolini, Luciano Darderi, Lucia Bronzetti e Luca Nardi, a raccontare le proprie sensazioni da New York è You

Abbonati per continuare a leggere

Abbonamento Plus+

Accedi a tutti i contenuti premium

€ 49,90

€ 9,90 il primo anno

 

- oppure -sottoscrivi l'abbonamento pagando con GoogleABBONATI CON

Scopri tutte le offerte