Younes El Aynaoui: "Con Sinner e Alcaraz il tennis è in buone mani"

ROMA - «Molti temevano che, dopo Federer e Nadal, il tennis potesse perdere fascino. Invece con Sinner e Alcaraz sono arrivati due protagonisti capaci di raccoglierne l’eredità: la partita che hanno giocato al Roland Garros è stata indimenticabile». Nel giorno in cui prendono il via gli US Open 2025, con l’esordio di Jasmine Paolini, Luciano Darderi, Lucia Bronzetti e Luca Nardi, a raccontare le proprie sensazioni da New York è You