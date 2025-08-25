Roma, Dan Friedkin atteso nella Capitale: tra stadio e mercato, l'agenda è ricca 

ROMA - L’ultima sua apparizione al Fulvio Bernardini risale allo scorso 10 maggio: quel giorno Dan Friedkin decise di seguire il suggerimento di Ranieri sul nuovo allenatore e di alzare l’offerta d’ingaggio a Svilar per firmare il rinnovo di contratto. Due scelte sagge e che adesso sono le basi e le fondamenta del nuovo progetto romanista . Ecco perché Gasperini spera che lo sbarco di domani del presidente della Roma possa essere altrettanto importante per il futuro della sua squadra. Quindi vedere il numero uno scendere personalmente in campo per portare Jadon Sancho nella Capitale . Il che non significa vederlo salire sul suo jet privato e portarlo a Ciampino come aveva fatto con Lukaku e Mourinho , ma quantomeno di inserirsi nelle quotidiane call con il suo entourage per convincere il calciatore della bontà del progetto e della sua centralità nella rosa romanista.

Roma, le prossime mosse di mercato

In linea di massima Gasperini spera che lo sbarco di domani (salvo ripensamenti dell’ultimo minuto) di Dan Friedkin possa accendere questa ultima settimana di mercato tra le entrate e le uscite. C’è la situazione Pellegrini da sbloccare, così come quella di Salah-Eddine, ma soprattutto ci sono da rinforzare (almeno) tre ruoli attualmente scoperti: serve il famoso trequartista, il terzino sinistro e un difensore centrale. Cercare addirittura un altro centrocampista - visto che El Aynaoui giocherà la Coppa d’Africa con il Marocco - sarebbe la ciliegina sulla torta. Gasp aspetta l’arrivo del presidente e spera che possa incidere sulle trattative. Così dovrebbe essere. La presenza del patron ha sempre coinciso con momenti importanti della stagione tra mercato, esoneri e decisioni legate alla gestione sportiva del club. Insomma, se sbarca il presidente sicuramente qualcosa si muoverà. E inevitabilmente i tifosi sognano anche la famosa “portafogliata”, cioè il colpo a sorpresa, l’acquisto top con l’esborso economico importante del numero uno. Un anno fa fu Dovbyk (più Soulé), prima ancora Lukaku, Wijnaldum, Dybala, Abraham. Insomma, la presidenza ha abituato i romanisti alla spesona finale per regalare un acquisto importante al tecnico e alla tifoseria. Sancho sarebbe quel tipo di investimento.

Roma, attese novità importanti sullo stadio

Situazioni sportive ma non solo, perché l’altro tema caldo è sicuramente lo stadio di Pietralata. Dopo aver superato i problemi del (presunto) boschetto nell’area, adesso manca soltanto la fine degli scavi archeologici per chiudere il progetto definitivo e inviarlo al Comune. Ecco, manca davvero poco e nelle prossime settimane potranno arrivare novità importanti anche sull’impianto. Di fatto quando si muove Dan, qualcosa accade sempre.