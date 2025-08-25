Ferguson si è già preso la Roma: così ha convinto Gasperini

ROMA - Diapositive. Bellissime. Una dietro l’altra. Riavvolgendo il film di Roma-Bologna, restano impresse le giocate di Evan Ferguson , che ha illuminato l’Olimpico mostrando buona parte del suo repertorio. Il gol all’ esordio non è arrivato, ma questo è solo un dettaglio. Perché il potenziale dell’irlandese sembra non conoscere confini . Basta guardare l’assist per Koné, che ha poi clamorosamente sbagliato il raddoppio da due passi: un cross perfetto, da vedere e rivedere. Nessun attaccante centrale in Italia ha tra i piedi quella precisione, quella potenza e quella visione . Forse solo Lautaro Martinez.

Ferguson, un impatto convincente

In poco più di settanta minuti Ferguson ha incarnato tutto ciò che Dovbyk, almeno per ora, non è riuscito a dare alla Roma: partecipazione al gioco di squadra, abilità nel difendere il pallone spalle alla porta, inserimenti e tiri (di piede e di testa), strappi in velocità e un fiuto speciale per i passaggi decisivi. Da lui, tra l’altro, nasce l’azione del gol di Wesley, anche se poi è stato decisivo l’errore di Lucumi. La fisicità e il dinamismo dell’irlandese hanno messo in difficoltà la difesa del Bologna fin dall’inizio: Casale non ha capito nulla in avvio. Evan, tra l’altro, ha mostrato una maturità sorprendente per un ragazzo di appena 20 anni. Per la cronaca è più giovane di Pisilli di un mese.

Roma, Ferguson scala le gerarchie di Gasp

Gasperini, quindi, sembra aver trovato il suo uomo di riferimento per il 3-4-2-1: Ferguson è ora il favorito per il ruolo di unica punta, mentre Dovbyk è sceso nelle gerarchie (a prescindere dalle voci di mercato). Prima degli infortuni che ne hanno rallentato la crescita nell’ultimo anno e mezzo, il ragazzo di Bettystown aveva fatto parlare di sé in Premier League, il campionato più competitivo al mondo. Con la maglia del Brighton si era imposto come uno dei talenti più promettenti della sua generazione, tanto da attirare l’attenzione del Manchester United, che aveva messo sul piatto 70 milioni di euro per portarlo dalle parti dell'Old Trafford. Il Brighton, però, ne chiedeva 100, convinto del valore del suo baby prodigio. Gli infortuni hanno frenato la sua ascesa, ma a Trigoria tutti credono nel suo rilancio. E l’esordio contro il Bologna sembra confermare che la scommessa può essere vinta.

Roma, Ferguson è pronto a prendersi la scena

A differenza di Shomurodov, che comunque ha dato una bella mano alla Roma nell'era Ranieri, Ferguson ha dalla sua il potenziale, la giovane età e una "luccicanza" dalla trequarti in poi che lo rende un profilo completamente diverso. La Roma ha puntato su di lui con un prestito da 3 milioni (non pochi). Non solo. Il possibile riscatto definitivo a 35 milioni dimostra la fiducia del club nel suo talento. La prima di Ferguson all’Olimpico ha acceso i riflettori su un giocatore che sembra già dentro il sistema di Gasperini. Corsa, intensità, capacità di essere al centro della manovra: l’irlandese ha tutto per diventare il nuovo idolo dei tifosi romanisti. La Roma, con Evan a bordo, guarda al presente e al futuro. La speranza è che tra pochi mesi quel diritto di riscatto a 35 milioni possa trasformarsi in un investimento azzeccato. Se il buongiorno si vede dal mattino, Ferguson è pronto a prendersi la scena con la maglia giallorosso addosso. E l’Olimpico, dopo il suo esordio, non vede l’ora di rivederlo in azione.