Dybala, altro record: 500 partite con club italiani

Traguardo importante per la Joya raggiunto con le maglie di Palermo, Juventus e Roma
1 min
Dybala
Roma

Roma

Tutte le notizie sulla squadra

Quella con il Bologna è stata la partita numero 500 con club italiani per Paulo Dybala. Un traguardo importante per il calciatore argentina, che gioca nel nostro Paese ormai dal 2012.

Dybala, 500 partite con i club italiani

La Joya ha collezionato 93 presenze tra 2012 e 2015 con il Palermo, poi 293 gettoni con la Juventus tra 2015 e 2022 e infine 114 partite (and counting...) con la Roma dal 2022 a oggi. 

Il palmarès di Dybala in Italia

Tra Palermo, Juve e Roma, Dybala ha segnato la bellezza di 178 gol, vincendo un campionato di Serie B, 5 campionati di Serie A, 3 Supercoppe e 4 Coppe Italia.

