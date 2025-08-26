Dybala, altro record: 500 partite con club italiani

Dybala, 500 partite con i club italiani

La Joya ha collezionato 93 presenze tra 2012 e 2015 con il Palermo, poi 293 gettoni con la Juventus tra 2015 e 2022 e infine 114 partite (and counting...) con la Roma dal 2022 a oggi.

Il palmarès di Dybala in Italia

Tra Palermo, Juve e Roma, Dybala ha segnato la bellezza di 178 gol, vincendo un campionato di Serie B, 5 campionati di Serie A, 3 Supercoppe e 4 Coppe Italia.