"Let's Play Together!": le squadre Special di Roma e Bologna ospiti della Quiet Room dell'Olimpico

Riunite nella Quiet Room dello Stadio Olimpico – la sky box appositamente allestita da Sport e Salute per garantire la tranquillità a selezionati gruppi di tifosi con disturbi dello spettro autistico – le squadre Special di Roma e Bologna hanno assistito insieme al match d’esordio vinto dai giallorossi per inviare un segnale importante in occasione della prima giornata di campionato.

Gli atleti con disabilità intellettiva relazionale dell’AS Roma for Special e quelli del BFC Senza Barriere hanno trascorso novanta minuti a stretto contatto per socializzare ed evidenziare come lo sport possa essere un potente veicolo di inclusione che promuove l'integrazione e la partecipazione oltre a rappresentare un potente strumento per abbattere steccati, superare pregiudizi e creare una società più aperta e accogliente.

Il saluto di Balzaretti e Di Vario

Prima del match, due legend come Federico Balzaretti e Marco Di Vaio, hanno voluto portare il saluto dei due Club alle squadre e manifestare tutto il proprio apprezzamento per l’impegno e la dedizione con cui gli atleti difendono i colori di Roma e Bologna partecipando ai tornei della Divisione Calcio Paralimpico e Sperimentale della FIGC.