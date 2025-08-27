George: corsa, esplosività e già due titoli. Ecco il baby Saka che si avvicina alla Roma

Diciannove anni. Un età per la quale in serie A, spesso, nemmeno ti prendono sul serio. In Premier League, invece, contano solo qualità e coraggio. Doti mostrate in questi mesi da Tyrique George, il nome salito fortemente in pole per il ruolo di sottopunta sinistro invocato tanto da Gasp. Dopo l'ennesima mancata risposta di Sancho, il ds Massara ha deciso così di orientarsi sull'ala del Chelsea che in pochi mesi ha vinto la