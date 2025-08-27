Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
abbonatiLeggi il giornale

Naviga le sezioni

Segui le Dirette

Live

I nostri social

FacebookInstagramTwitterTelegram

Continua ad esplorare

ContattaciFaqRSSMappa del SitoLa RedazioneEdizione DigitaleAbbonamentiFaqCookie PolicyPrivacy PolicyCondizioni generaliNote legaliPubblicità
Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
ABBONATI
Live
ABBONATI Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATILeggi il giornale

George: corsa, esplosività e già due titoli. Ecco il baby Saka che si avvicina alla Roma

Diciannove anni e la stima di Maresca. Ora può esplodere in serie A
George: corsa, esplosività e già due titoli. Ecco il baby Saka che si avvicina alla Roma© Getty Images
Roale
1 min
Roma

Roma

Tutte le notizie sulla squadra

Diciannove anni. Un età per la quale in serie A, spesso, nemmeno ti prendono sul serio. In Premier League, invece, contano solo qualità e coraggio. Doti mostrate in questi mesi da Tyrique George, il nome salito fortemente in pole per il ruolo di sottopunta sinistro invocato tanto da Gasp. Dopo l'ennesima mancata risposta di Sancho, il ds Massara ha deciso così di orientarsi sull'ala del Chelsea che in pochi mesi ha vinto la

Abbonati per continuare a leggere

Abbonamento Plus+

Accedi a tutti i contenuti premium

€ 49,90

€ 9,90 il primo anno

 

- oppure -sottoscrivi l'abbonamento pagando con GoogleABBONATI CON

Scopri tutte le offerte