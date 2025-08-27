Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
Pellegrini, parole che sanno d'addio alla Roma: "Ho coronato il sogno..."

Le ultime dichiarazioni del centrocampista giallorosso, a cui la società non rinnoverà il contratto
2 min
Il futuro di Lorenzo Pellegrini appare sempre più distante da Roma. Nonostante sul mercato non ci sia ancora nulla di fatto, le ultime dichiarazioni dell'ex capitano, unite a quelle di Gasperini in conferenza stampa, hanno un forte sentore di addio. Intervenuto durante la presentazione del libero "LGI Stories. Calcio e percorsi di vita", il numero 7 ha parlato con nostalgia delle tante stagioni vissute in giallorosso.

Le parole di Pellegrini

Nel corso dell'evento il centrocampista giallorosso ha raccontato le emozioni provate con la fascia da capitano della Roma, parlando quasi al passato dei suoi anni all'Olimpico: "Ho coronato il sogno della mia vita cioè giocare con la maglia della squadra che amo, fare il capitano vincere un trofeo, alzare un trofeo. E e poi questo tipo di sogno mi ha consentito di coronarne un altro sogno che è quello di vestire la maglia della nazionale di cantare l'inno che è un'esperienza incredibile e e l'unica squadra che non necessita di un contratto anzi quando ci vai, devi sentirti onorato”.

"De Rossi diventerà uno dei più forti"

Durante lo stesso evento, Pellegrini ha parlato anche di De Rossi, suo ex compagno e allenatore: "Daniele ha la sfortuna di essere schietto come me. Penso che lui deve avere modo di trovare la soluzione giusta per potersi esprimere al meglio e deve trovare qualcuno che gli dia fiducia. Lui sa cosa penso di lui, diventerà uno degli allenatori più forti in circolazione".

