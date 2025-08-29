Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
Roma, Ziolkowski è atterrato a Fiumicino con un doppio "Forza Roma": attesa per visite mediche e firma

Il difensore classe 2005 è arrivato nella Capitale. In serata è stato protagonista del preliminare di Conference League
1 min
Roma

Roma

Tutte le notizie sulla squadra

Un nuovo rinforzo per Gian Piero Gasperini. Jan Ziolkowski è atterrato all'aeroporto di Fiumicino nella mattinata di oggi, 29 agosto, pronto a iniziare la sua avventura con la maglia della Roma. Per lui sono previste le visite mediche e la firma sul contratto. Sorrisi e pollici in su per il nuovo arrivo giallorosso, che ha già firmato le prime maglie ai tifosi presenti. Per lui anche un doppio: "Forza Roma".

Ziolkowski a Roma: le cifre dell'accordo

Difensore classe 2005, polacco, arriva da Legia Varsavia, club che lascia dopo averlo aiutato a conquistare la qualificazione in Conference Leaague eliminando l'Hibernian ai playoff, venendo espulso a cinque minuti dalla fine dei tempi supplementari. La Roma e la società polacca hanno trovato l'accordo per chiudere la trattativa per Ziolkowski sulla cifra di 6 milioni di euro per il trasferimento del giovane calciatore, più un milione di bonus e il 10% sull'eventuale rivendita del giocatore stesso. 

