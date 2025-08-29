Roma, Ziolkowski è atterrato a Fiumicino con un doppio "Forza Roma": attesa per visite mediche e firma

Un nuovo rinforzo per Gian Piero Gasperini. Jan Ziolkowski è atterrato all'aeroporto di Fiumicino nella mattinata di oggi, 29 agosto, pronto a iniziare la sua avventura con la maglia della Roma. Per lui sono previste le visite mediche e la firma sul contratto. Sorrisi e pollici in su per il nuovo arrivo giallorosso, che ha già firmato le prime maglie ai tifosi presenti. Per lui anche un doppio: "Forza Roma".