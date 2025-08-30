Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
Roma, tutto pronto per l’esordio di Arena. E Gasp si coccola il suo nuovo gioiello

Arrivato in estate e subito aggregato ai grandi, convocato contro il Pisa, spesa di fare il debutto a gara in corso
Roma, tutto pronto per l'esordio di Arena. E Gasp si coccola il suo nuovo gioiello
Roale
1 min
Roma

Roma

Roma

“Intanto domani (oggi, ndr) con noi verrà anche un ragazzo della Primavera, Arena. Mi ha incuriosito e voglio iniziare a conoscerlo meglio da vicino”. Parola di Gian Piero Gasperini alla vigilia della sfida di campionato con il Pisa. E il tecnico giallorosso, dai Friedkin, è stato preso anche per questo, per valorizzare i giovani, regalando alla Roma i campioni del futuro. Per dire se Antonio sarà il nuovo crack del calcio italiano, però, è ancor

