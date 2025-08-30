Gasperini: "Il gol di Soulé da una bellissima azione. Dybala a sinistra, vi spiego perché"

"Globalmente la prestazione è stata molto buona. Abbiamo sofferto all’inizio, abbiamo trovato un Pisa organizzato e fisico, molto insidioso nel gioco aereo. Nel secondo tempo abbiamo fatto veramente bene, forse ci stava vincere anche un gol di più". Così Gian Piero Gasperini al termine di Pisa-Roma, decisa da un gol di Soulé al 55'.
Gasperini: "Quando Koné prende velocità diventa difficile contenerlo"
In diretta su Sky l'allenatore dei giallorossi ha aggiunto: "Il gol è venuto fuori da una bellissima azione, in cui si sono scambiati il pallone tutti e tre gli attaccanti. Se riusciamo a fare questo tipo di giocate, in partite dominate a lungo, contro squadre brave a difendersi, può fare la differenza. Koné dominante? Ha questa capacità di giocare sia un po’ più largo sia più centralmente. Oggi Cristante era molto centrale, loro da quel lato dovevano scalare un po’ più tardivamente. Quando Koné prende velocità diventa difficile contenerlo. In quella zona ha trovato spazio per affondare e lo ha fatto in maniera molto efficace".
Gasperini: "Dybala a sinistra? Può uscire dalla sua zona di comfort"
Poi una spiegazione: "Dybala sulla sinistra? Soulé sulla destra era l’uomo che stava riuscendo a saltare di più gli avversari. E poi Dybala può giocare ovunque. Ha giocato da dieci avanzato sulla sinistra, non lo porta a rientrare e calciare, è vero, ma è un grande giocatore e può andare oltre la sua zona di comfort in campo. Ho tutti mancini in squadra qualcuno dovrà pure giocare col piede a favore (ride)". Poi ancora elogi al gruppo: "La cosa più straordinari di questo gruppo che ho ereditato da Ranieri e che mi hanno seguito in modo straordinario anche nell'adozione di un modulo diverso. Il gruppo è molto motivato e molto serio. Un ottimo punto di partenza. Speriamo di aggiungere dell’altro".
Roma, Gasperini sul mercato: "Aspettiamo martedì per tirare le somme"
A Dazn, Gasperini ha preferito non affrontare il tema mercato: "Aspettiamo martedì per tirare le somme. Dybala e Soulé sono il presente. Io vivo di presente. Soulé per quasi tutta la partita e Dybala, anche rispetto a quando è entrato col Bologna, hanno fatto bene. Dobbiamo solo augurarci che Paulo stia bene e non abbia intoppi fisici".
Gasperini: "Ora dobbiamo lavorare sui particolari"
In conferenza stampa Gasperini ha proseguito: "Dovbyk è entrato perché poteva essere fresco e decisivo. Ferguson deve crescere sul piano atletico, forse patisce anche il clima, lui che viene dal nord. Quando crescerà sulla profondità, lo sprint, i movimenti, credo possa diventare ancora più forte. In generale sono soddisfatto del lavoro fatto fin qui, ora dobbiamo lavorare sui particolari più che sull’organizzazione generale, che è abbastanza evidente grazie ai giocatori molto disponibili. I particolari poi sono infiniti, si acquisiscono giocando tante partite con tante piccole cose che fanno la differenza. Il Pisa? C'è voluta una Roma molto brava a saper soffrire, poi siamo cresciuti. Quando domini la partita l’avversario cala. Il mercato? Ci sono 48 ore, sono sempre stato sempre molto chiaro sulle mie priorità sul mercato. Quando sarà finito il mercato vedremo cosa succederà".
