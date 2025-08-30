Gasperini: "Il gol di Soulé da una bellissima azione. Dybala a sinistra, vi spiego perché"

"Globalmente la prestazione è stata molto buona. Abbiamo sofferto all’inizio, abbiamo trovato un Pisa organizzato e fisico, molto insidioso nel gioco aereo. Nel secondo tempo abbiamo fatto veramente bene, forse ci stava vincere anche un gol di più". Così Gian Piero Gasperini al termine di Pisa-Roma , decisa da un gol di Soulé al 55'.

Gasperini: "Quando Koné prende velocità diventa difficile contenerlo"

In diretta su Sky l'allenatore dei giallorossi ha aggiunto: "Il gol è venuto fuori da una bellissima azione, in cui si sono scambiati il pallone tutti e tre gli attaccanti. Se riusciamo a fare questo tipo di giocate, in partite dominate a lungo, contro squadre brave a difendersi, può fare la differenza. Koné dominante? Ha questa capacità di giocare sia un po’ più largo sia più centralmente. Oggi Cristante era molto centrale, loro da quel lato dovevano scalare un po’ più tardivamente. Quando Koné prende velocità diventa difficile contenerlo. In quella zona ha trovato spazio per affondare e lo ha fatto in maniera molto efficace".

Gasperini: "Dybala a sinistra? Può uscire dalla sua zona di comfort"

Poi una spiegazione: "Dybala sulla sinistra? Soulé sulla destra era l’uomo che stava riuscendo a saltare di più gli avversari. E poi Dybala può giocare ovunque. Ha giocato da dieci avanzato sulla sinistra, non lo porta a rientrare e calciare, è vero, ma è un grande giocatore e può andare oltre la sua zona di comfort in campo. Ho tutti mancini in squadra qualcuno dovrà pure giocare col piede a favore (ride)". Poi ancora elogi al gruppo: "La cosa più straordinari di questo gruppo che ho ereditato da Ranieri e che mi hanno seguito in modo straordinario anche nell'adozione di un modulo diverso. Il gruppo è molto motivato e molto serio. Un ottimo punto di partenza. Speriamo di aggiungere dell’altro".