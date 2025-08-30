Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
I Top e Flop di Pisa-Roma: Soulé, un gol da playstation. Dybala fa scintille

Le valutazioni dei giallorossi al termine della partita contro la squadra di Gilardino
Giorgio Marota (inviato a Pisa)
2 min
Roma a sei punti, Roma in testa. Nonostante il mare agitato del mercato e una squadra ancora in costruzione, che Gasperini si augura di completare almeno con un attaccante di livello nelle prossime 48 ore per rinforzare il reparto offensivo. Dallo show di Soulé e Dybala alle difficoltà incontrate da El Shaarawy e Dovbyk, ecco le valutazioni dei giallorossi nella trasferta di Pisa.

I migliori

Soulé 7,5 
È sgusciato via di continuo, ma soltanto accentrandosi ha trovato la chiave per passare da pericoloso a decisivo. Un gol fatto dopo un'azione da playstation e un altro, più di forza che di tecnica, cancellato dal Var per un tocco di mano involontario. La Roma di Soulé è la hit dell’estate 2025.

Dybala 7,5
Come un piccolo fiammiferaio, ha acceso micce qua e là, finché i compagni non ne hanno trasformata una in scintilla. Joya per gli occhi, quanto calcio in quei piedi fatati. "Può giocare ovunque, è un dieci vero" il messaggio spedito da Gasperini a fine partita. Con lui è un'altra Roma. Lo pensava pure Mourinho.

I peggiori

Angeliño 6
In fase difensiva ha sofferto le sgroppate di Touré, in attacco si è proposto a ripetizione alzando i giri del motore soprattutto nella ripresa. Il finale in crescendo ha restituito la sensazione di un calciatore solido e maturo, l'arrivo del greco Tsimikas gli metterà però inevitabilmente più pressione

El Shaarawy 5,5
I compagni hanno provato a servirlo con qualche palla alta, come se fosse Dovbyk o Ferguson. Lui, comprendendo le difficoltà della manovra, si è andato a cercare pallone e spazi un po’ ovunque. Faticando parecchio. Non ha mai avuto l’opportunità di puntare l’avversario come avrebbe voluto e potuto.

