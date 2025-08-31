Incontro Roma-Verona per Baldanzi: quanto possono incassare i giallorossi

ROMA - Ultime ore di calciomercato, e ogni occasione è buona per trattare: sta andando in scena nella Capitale un incontro tra i dirigenti della Roma e quelli del Verona - stasera impegnato all’Olimpico con la Lazio - per cercare di chiudere la trattativa relativa a Tommaso Baldanzi. Il trequartista toscano è in procinto di passare alla società scaligera dopo aver vissuto una stagione e mezza in giallorosso.