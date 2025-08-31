Incontro Roma-Verona per Baldanzi: quanto possono incassare i giallorossi

ROMA - Ultime ore di calciomercato, e ogni occasione è buona per trattare: sta andando in scena nella Capitale un incontro tra i dirigenti della Roma e quelli del Verona - stasera impegnato all’Olimpico con la Lazio - per cercare di chiudere la trattativa relativa a Tommaso Baldanzi. Il trequartista toscano è in procinto di passare alla società scaligera dopo aver vissuto una stagione e mezza in giallorosso.
Baldanzi, la formula dell’operazione
Nelle prossime ore i dirigenti delle due squadre potrebbero definire il passaggio del giocatore al Verona. Deve essere ancora trovata l'intesa sulla formula dell'operazione e in base a questo si capirà anche quanto potrà incassare la Roma. La cifra, comunque, dovrebbe aggirarsi tra gli otto e i dieci milioni di euro. Sono ore concitate per il futuro di Baldanzi.