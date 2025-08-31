Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
Gimenez apre alla Roma: Massara e il Milan studiano lo scambio con Dovbyk. E Pessina è più vicino

L'agente dell'attaccante messicano ha deciso di cominciare a trattare il trasferimento in giallorosso
Jacopo Aliprandi
1 min
Roma

Roma

Tutte le notizie sulla squadra

ROMA - Il tempo per chiudere l'operazione è poco, tuttavia adesso le parti proveranno a studiare la situazione. Gimenez ha aperto al trasferimento ai giallorossi, nonostante non sia una primissima scelta di Gasperini, e adesso Tare sta cominciando a lavorare con Massara per lo scambio di prestiti con Dovbyk. L'agente del messicano dopo il rifiuto dei giorni scorsi ha aperto alla nuova destinazione: le carte in tavola sono cambiate, il Milan può fare a merno di lui e lo stesso si può dire della Roma con Dovbyk. I due sono stati entrambi pagati la scorsa stagione circa 40 milioni di euro, l'ucraino guadagna 3,5 milioni netti, Gimenez invece 2,6: è possibile che per chiudere lo scambio di prestiti la Roma possa riconoscere un "bonus" al messicano per pareggiare il costo delle operazioni. 

Roma e l'operazione Pessina

Roma e Milan sono adesso al lavoro nonostante il tempo sia davvero poco. Massara intanto studia anche l'operazione Pessina: il giocatore piace a Gasperini e il Monza è pronto a liberarlo. L'affare può andare in porto, il trequartista è sempre più vicino. 

